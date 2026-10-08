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Motorista é preso em flagrante dirigindo carreta bêbado, recebe justa causa seis dias depois e tem demissão mantida pela Justiça

Bafômetro apontou 0,74 mg/L de álcool; trabalhador alegou ter sofrido um AVC, mas não conseguiu comprovar a versão apresentada à Justiça

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:51

Bafômetro é o equipamento utilizado para medir concentração de álcool no organismo
Motorista é preso em flagrante dirigindo carreta bêbado, recebe justa causa seis dias depois e tem demissão mantida pela Justiça Crédito: Andre Borges / Agência Brasília

Seis dias. Esse foi o intervalo entre o momento em que um motorista de caminhão foi preso em flagrante ao dirigir uma carreta sob influência de álcool e a decisão da empresa de dispensá-lo por justa causa. O trabalhador tentou reverter a punição na Justiça e alegou que não estava bêbado, mas havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). A versão, porém, não foi comprovada, e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a demissão.

A decisão foi tomada pela Primeira Turma do TST, que rejeitou o recurso apresentado pelo motorista. Para o colegiado, a conduta foi suficientemente grave para romper a relação de confiança com o empregador, principalmente porque ele exercia uma atividade que exige atenção constante e envolve riscos à própria segurança e à de outras pessoas.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Bafômetro apontou 0,74 mg/L de álcool

O caso aconteceu em maio de 2023, em Morretes, no Paraná. O motorista era empregado da Cerealista Ludvig e prestava serviços para a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). De acordo com as informações analisadas no processo, ele foi abordado pela polícia depois de apresentar sinais de embriaguez e se envolver em ocorrências com outros veículos. Durante a abordagem, o próprio motorista informou que havia consumido cerveja.

O teste do etilômetro apontou 0,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O resultado ultrapassava o limite previsto no Código de Trânsito Brasileiro para caracterização do crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O motorista acabou preso em flagrante. Seis dias depois, foi dispensado por justa causa.

Trabalhador disse que havia sofrido um AVC

Na ação trabalhista, o motorista tentou transformar a justa causa em uma dispensa sem motivo e também pediu indenização por danos morais. A principal alegação era de que a empresa teria atribuído a ele uma condição que não correspondia à realidade. Segundo o trabalhador, os sinais apresentados durante a condução da carreta não seriam consequência do consumo de álcool, mas de um AVC que teria sofrido enquanto dirigia.

Ele também questionou a confiabilidade do bafômetro e afirmou que estaria apenas “levemente alterado”. As alegações, contudo, não foram comprovadas no processo. A 2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul (SC) manteve a justa causa. Na avaliação do juízo, a quantidade de álcool registrada no teste comprometia de forma significativa a capacidade de condução e colocava em risco a integridade do próprio motorista e de terceiros.

Outro ponto considerado importante foi a ausência de provas de que o trabalhador sofresse de alcoolismo crônico ou dependência química. A distinção foi relevante para o julgamento. Em situações envolvendo dependência ou alcoolismo crônico, a discussão pode assumir caráter relacionado à saúde do trabalhador e à necessidade de tratamento. No caso analisado, porém, a Justiça entendeu que se tratava de um episódio de embriaguez em serviço.

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) também manteve a decisão e considerou que, mesmo sendo um episódio isolado, a conduta era grave o suficiente para quebrar a confiança necessária à continuidade do vínculo empregatício. O motorista levou a discussão ao TST e voltou a contestar o resultado do etilômetro. Também insistiu na versão de que teria sofrido um AVC.

O relator, ministro Amaury Rodrigues, porém, destacou que o trabalho sob influência de álcool pode justificar a aplicação imediata da penalidade máxima, especialmente em atividades que exigem elevado grau de atenção e envolvem riscos para o próprio trabalhador e para terceiros. No caso, o ministro considerou evidente o perigo associado à condução de uma carreta nas condições registradas no processo. O relator também ressaltou que as alegações sobre uma eventual falha no bafômetro e sobre o AVC não foram comprovadas e contrariavam as premissas já estabelecidas pelo TRT.

Demissão por justa causa foi mantida

Com esses fundamentos, a Primeira Turma do TST rejeitou o recurso do motorista e manteve a decisão que reconheceu a validade da justa causa. O julgamento foi unânime. A decisão reforça que a embriaguez em serviço pode ser considerada uma falta grave capaz de justificar a dispensa por justa causa, especialmente quando o trabalhador exerce uma função de alto risco, como a condução de veículos pesados. No caso, o conjunto de circunstâncias — prisão em flagrante, teste com concentração de 0,74 mg/L de álcool e condução de uma carreta — foi considerado suficiente para justificar a ruptura do vínculo de emprego.

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