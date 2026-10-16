Motorista idosa tem carro atingido por trem e arrastado por 100 metros

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Metrópoles
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:42
Um carro conduzido por uma idosa foi atingido por um trem e arrastado sobre os trilhos por aproximadamente 100 metros, na tarde desta sexta-feira (16), em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos graves e passa bem.
Segundo informações preliminares, a motorista não teria percebido a aproximação do trem e, ao tentar atravessar a linha férrea, foi atingida pela composição. Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram que o impacto destruiu o carro, que foi arrastado até a parada do trem.