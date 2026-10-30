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Motorista infarta, morre ao volante e ônibus arrasta veículos em engavetamento com 22 carros, coletivos e caminhões

Ao menos dez pessoas ficaram feridas na Baixada Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:27

Engavetamento após incidente
Engavetamento após incidente Crédito: Reprodução TV Globo

Um ônibus desgovernado arrastou veículos e só parou ao atingir um muro após o motorista sofrer um infarto fulminante e morrer ao volante, na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. O engavetamento envolveu 22 veículos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e deixou ao menos dez feridos, dois deles em condição moderada.

A sequência de colisões ocorreu por volta das 6h, na pista lateral em direção ao Rio (capital). O coletivo da Kharisma Turismo seguia para a Penha, quando o condutor passou mal.

Antes de bater no muro, cerca de 500 metros adiante, o ônibus arrastou 15 carros, quatro outros ônibus, uma carreta e um caminhão pequeno. Nenhum passageiro do coletivo da Kharisma ficou ferido.

Motorista morreu ao volante

Acidente deixou pelo menos 10 feridos por Reprodução
Acidente deixou pelo menos 10 feridos por Reprodução
Engavetamento após incidente por Reprodução TV Globo
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Acidente deixou pelo menos 10 feridos por Reprodução

Entre os atingidos estava um ônibus da linha Nova Aurora-Central, conduzido por Luiz Fernando. Ele relatou que o motorista havia chegado a parar na pista antes de provocar o engavetamento.

“Ele já estava passando mal lá atrás, a uns 100 metros, deixando o trânsito lento, e todo mundo passou a cortar esse ônibus pela esquerda. Aí, do nada, ele veio arrastando tudo. Só deu tempo de segurar o volante. Era carro rodando para tudo quanto é lado”, lembrou em entrevista ao portal G1.

Em um dos automóveis, Matheus foi atingido por trás e acabou atravessado na rodovia. “Fui surpreendido com o impacto na traseira. O ônibus estava arrastando descontroladamente pela pista próximo à mureta. Acabamos rodando na pista e paramos bem no centro, graças a Deus sem ferimentos”, narrou.

Equipes de cinco quartéis dos bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, nenhuma em estado grave.

A pista lateral permanecia sem previsão de liberação até a última atualização, enquanto as faixas centrais no sentido da capital continuavam abertas. Com o congestionamento, passageiros desembarcaram de ônibus e seguiram a pé pelo asfalto. A retenção chegava a 12 quilômetros.

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