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Motorista infarta, morre ao volante e ônibus arrasta veículos em engavetamento com 22 carros, coletivos e caminhões

Ao menos dez pessoas ficaram feridas na Baixada Fluminense

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:27

Engavetamento após incidente Crédito: Reprodução TV Globo

Um ônibus desgovernado arrastou veículos e só parou ao atingir um muro após o motorista sofrer um infarto fulminante e morrer ao volante, na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. O engavetamento envolveu 22 veículos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e deixou ao menos dez feridos, dois deles em condição moderada.

A sequência de colisões ocorreu por volta das 6h, na pista lateral em direção ao Rio (capital). O coletivo da Kharisma Turismo seguia para a Penha, quando o condutor passou mal.

Antes de bater no muro, cerca de 500 metros adiante, o ônibus arrastou 15 carros, quatro outros ônibus, uma carreta e um caminhão pequeno. Nenhum passageiro do coletivo da Kharisma ficou ferido.

Motorista morreu ao volante 1 de 3

Entre os atingidos estava um ônibus da linha Nova Aurora-Central, conduzido por Luiz Fernando. Ele relatou que o motorista havia chegado a parar na pista antes de provocar o engavetamento.

“Ele já estava passando mal lá atrás, a uns 100 metros, deixando o trânsito lento, e todo mundo passou a cortar esse ônibus pela esquerda. Aí, do nada, ele veio arrastando tudo. Só deu tempo de segurar o volante. Era carro rodando para tudo quanto é lado”, lembrou em entrevista ao portal G1.

Em um dos automóveis, Matheus foi atingido por trás e acabou atravessado na rodovia. “Fui surpreendido com o impacto na traseira. O ônibus estava arrastando descontroladamente pela pista próximo à mureta. Acabamos rodando na pista e paramos bem no centro, graças a Deus sem ferimentos”, narrou.

Equipes de cinco quartéis dos bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, nenhuma em estado grave.