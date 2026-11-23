BATIDA EM PERNAMBUCO

Motorista publicou imagem de carro a 167 km/h antes de acidente que matou quatro pessoas

Publicações nos stories do Instagram mostram o trajeto até uma festa em Maracaípe

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:34

Quatro jovens morreram em acidente Crédito: Reprodução

Horas antes do acidente que matou quatro pessoas na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, David do Nascimento Melo, de 27 anos, compartilhou nas redes sociais registros a caminho de uma festa na praia de Maracaípe, onde conheceu a médica Beatriz Acioli e os demais ocupantes do carro. Entre os stories publicados no sábado (21), está uma imagem do painel de um veículo indicando velocidade de 167 km/h. A informação foi publicada pelo jornalista Ricardo Antunes.

O empresário também compartilhou fotos ao lado de amigos e registros de bebidas durante a comemoração. Após a festa, o grupo decidiu seguir para um after. Foi durante esse deslocamento, já na madrugada de domingo (22), que ocorreu a colisão que matou David, Beatriz e outros dois ocupantes da Toyota SW4.

O empresário David do Nascimento Melo, que conduzia a Toyota Hilux SW4 preta envolvida no acidente que deixou quatro pessoas mortas em Ipojuca, publicou um vídeo nas redes sociais dirigindo a 167 km/h horas antes da colisão. https://t.co/kmbHDCD0P9 — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) November 22, 2026

O registro da velocidade chamou a atenção diante do relato de uma jovem que chegou a entrar no automóvel, mas desistiu da carona antes da tragédia. Prima de Beatriz Acioli, uma das vítimas fatais, ela afirmou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, dirigia em alta velocidade, passava por lombadas sem respeitar a sinalização e fazia freadas bruscas.

A testemunha contou que pediu para descer menos de 200 metros depois de entrar no carro. Pouco tempo depois, a caminhonete saiu da pista, atingiu uma placa com a orientação "Reduza a Velocidade" e colidiu contra uma árvore. Além de David, morreram Beatriz Acioli, Ingrid Shelda Santos Machado e Fernanda Severina de Eloi. Nathalia Lins Peixoto Recco, que usava cinto de segurança, foi a única sobrevivente.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do acidente. Nãoo há confirmação oficial de que o excesso de velocidade ou o consumo de álcool tenham provocado o acidente.

Quem são as vítimas do acidente em Ipojuca

Conheça as vítimas de acidente em Pernambuco 1 de 7

As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, Beatriz Acioli, David do Nascimento Melo, de 27, e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos.

Beatriz era médica residente, natural de Alagoas, e atuava na área de clínica médica. David, também alagoano, era empresário e foi apontado como o motorista da Toyota SW4. Ele era neto do ex-prefeito de Atalaia (AL), Chico Vigário.