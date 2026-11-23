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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:34
Horas antes do acidente que matou quatro pessoas na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, David do Nascimento Melo, de 27 anos, compartilhou nas redes sociais registros a caminho de uma festa na praia de Maracaípe, onde conheceu a médica Beatriz Acioli e os demais ocupantes do carro. Entre os stories publicados no sábado (21), está uma imagem do painel de um veículo indicando velocidade de 167 km/h. A informação foi publicada pelo jornalista Ricardo Antunes.
O empresário também compartilhou fotos ao lado de amigos e registros de bebidas durante a comemoração. Após a festa, o grupo decidiu seguir para um after. Foi durante esse deslocamento, já na madrugada de domingo (22), que ocorreu a colisão que matou David, Beatriz e outros dois ocupantes da Toyota SW4.
O registro da velocidade chamou a atenção diante do relato de uma jovem que chegou a entrar no automóvel, mas desistiu da carona antes da tragédia. Prima de Beatriz Acioli, uma das vítimas fatais, ela afirmou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, dirigia em alta velocidade, passava por lombadas sem respeitar a sinalização e fazia freadas bruscas.
A testemunha contou que pediu para descer menos de 200 metros depois de entrar no carro. Pouco tempo depois, a caminhonete saiu da pista, atingiu uma placa com a orientação "Reduza a Velocidade" e colidiu contra uma árvore. Além de David, morreram Beatriz Acioli, Ingrid Shelda Santos Machado e Fernanda Severina de Eloi. Nathalia Lins Peixoto Recco, que usava cinto de segurança, foi a única sobrevivente.
A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do acidente. Nãoo há confirmação oficial de que o excesso de velocidade ou o consumo de álcool tenham provocado o acidente.
Quem são as vítimas do acidente em Ipojuca
Conheça as vítimas de acidente em Pernambuco
As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, Beatriz Acioli, David do Nascimento Melo, de 27, e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos.
Beatriz era médica residente, natural de Alagoas, e atuava na área de clínica médica. David, também alagoano, era empresário e foi apontado como o motorista da Toyota SW4. Ele era neto do ex-prefeito de Atalaia (AL), Chico Vigário.
As outras duas vítimas eram pernambucanas. Ingrid Shelda era dentista, natural de Bezerros, no Agreste do estado. Fernanda Severina de Eloi era modelo e natural de Gravatá, também no Agreste pernambucano.