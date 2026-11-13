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Motorista que desenvolveu trauma em assalto consegue indenização de R$ 100 mil na Justiça

Trabalhador desenvolveu transtornos mentais após atropelar homem que tentou assaltar caminhão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:28

Tribunal Superior do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho Crédito: Reprodução

Um motorista de caminhão de coleta de lixo que desenvolveu transtornos mentais após presenciar a morte de um homem durante uma tentativa de assalto deverá ser indenizado pela empresa onde trabalhava. A perícia médica constatou que o funcionário ficou totalmente incapacitado, de forma permanente, para exercer qualquer atividade profissional. A decisão foi proferida pelo juiz Jefferson Luiz Gaya de Goes, da Vara do Trabalho de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul.

O episódio ocorreu quando o trabalhador dirigia o caminhão em uma região afastada e com pouca iluminação. Durante o trajeto, um homem se agarrou ao veículo na tentativa de cometer um assalto, caiu e acabou atropelado. Ele morreu no local. O motorista chegou a responder a um processo criminal, mas foi absolvido.

Após o ocorrido, o funcionário passou a apresentar sintomas psicóticos e depressivos. Em avaliação psiquiátrica, o perito apontou que a morte desencadeou um processo psicótico e concluiu que o trabalhador estava totalmente incapacitado para o trabalho, sem possibilidade de retorno à função de motorista. O diagnóstico foi de transtorno esquizotípico, com comprometimento da autonomia financeira e da capacidade de autogestão.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

A empresa argumentou que não poderia ser responsabilizada, alegando culpa exclusiva da vítima e participação de terceiros no episódio. O juiz, porém, reconheceu o caso como acidente de trabalho e considerou os transtornos desenvolvidos pelo funcionário como doença ocupacional. Para o magistrado, havia relação entre o episódio e os danos à saúde do trabalhador, além de responsabilidade objetiva da empregadora pelo risco da atividade.

A sentença determinou o pagamento de R$ 100 mil por danos morais, além de pensão mensal vitalícia e restabelecimento do plano de saúde empresarial. A empresa também deverá quitar valores de FGTS que deixaram de ser depositados durante o período de afastamento acidentário. A decisão ainda pode ser contestada no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).

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