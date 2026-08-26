MILIONÁRIO POR UM DIA

Motorista que devolveu R$ 131 milhões por engano sofre nova derrota em processo na Justiça

Homem agora cobra R$ 13 milhões de banco

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:28

Caso do motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano tem novo capítulo na Justiça Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) manteve a decisão que dispensou a produção de testemunhas no processo movido pelo motorista Antônio Pereira do Nascimento contra o Bradesco. Ele ficou conhecido como “milionário por um dia” após receber, por engano, uma transferência de R$ 131.870.227 em 2023.

Antônio devolveu todo o valor ao banco, mas entrou com uma ação judicial em 2024. Ele pede R$ 13.187.022 como recompensa e mais R$ 150 mil por danos morais.

Caso do motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano tem novo capítulo na Justiça 1 de 4

Segundo o g1 TO, a defesa tentou reverter a decisão da 6ª Vara Cível de Palmas, que havia dispensado as testemunhas por considerar que já existiam provas suficientes no processo. O recurso, porém, não foi aceito pelo TJTO.

Os advogados de Antônio argumentaram que os depoimentos poderiam ajudar a esclarecer como ocorreu a devolução do dinheiro e questões relacionadas à alegada pressão psicológica e aos prejuízos que ele afirma ter sofrido.

A relatora do caso, Maria Celma Louzeiro Tiago, entendeu que a decisão sobre a produção de prova testemunhal não poderia ser discutida naquele momento por meio do recurso apresentado.

Segundo a decisão, caso a sentença de primeira instância seja desfavorável e fique demonstrado que os depoimentos eram necessários, a questão poderá ser analisada posteriormente em eventual recurso de apelação.

Homem encontrou R$ 131,87 milhões na conta do banco

O episódio aconteceu em junho de 2023, quando Antônio acessou o aplicativo do banco e encontrou R$ 131,87 milhões na conta. O valor havia sido depositado por engano pelo Bradesco e permaneceu na conta por cerca de sete horas.

Ao perceber o erro, o motorista procurou a instituição financeira e devolveu o dinheiro.

Antônio afirma que, depois da transferência, teve cobranças de tarifas e encargos na conta, que teria sido colocada em uma categoria VIP. Ele também relata ter sofrido pressão psicológica de um gerente.