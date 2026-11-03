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Motorista que matou carroceiro com flechada é filmado dando voadora pelas costas em idoso com muletas

Suspeito de atacar José Ricardo dos Santos, de 79 anos, já foi condenado por homicídio

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:59

Denis Young Kim foi filmado agredindo idoso Crédito: Reprodução

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Denis Young Kim, suspeito de atacar um idoso de 79 anos no bairro Helena Maria, em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram a agressão na tarde de sexta-feira (30), na Rua Octalles Marcondes Ferreira. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

Nas imagens, José Ricardo dos Santos caminha com o auxílio de muletas e encosta uma delas em um Volkswagen Polo. O motorista para no meio da rua, sai do carro e chuta o idoso pelas costas com uma voadora. Com José Ricardo caído no asfalto, o homem pisa na cabeça dele, volta ao veículo e vai embora. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima aparentava ter perdido a consciência.

Câmera registra ataque a idoso de muletas em Osasco 1 de 4

José Ricardo foi levado ao Pronto-Socorro Osmar Mesquita e depois transferido para a UPA Vila Menck. Ele teve alta no sábado, segundo a TV Globo. “Acordei com a enfermeira cuidado de mim, mas não lembro de mais nada”, disse à emissora. “Não sei se bati no carro dele. Não me lembro. É maldade. Cara maldoso. Com a muleta eu não ia ‘macetar’ o carro dele. Só ando com as duas porque estou aqui na sua frente, mas só vejo só o vulto de vocês. Eu vinha da capelinha pra cá. Todo mundo me considera e não tem o que falar de mim”, contou.

Os investigadores chegaram ao nome de Denis a partir da identificação do carro. A equipe foi ao endereço cadastrado do suspeito, mas ele já havia saído, segundo vizinhos, que relataram à polícia que ele passou pela casa para recolher alguns pertences. A Secretaria da Segurança Pública informou que a investigação inclui a confirmação da identidade do agressor e a realização de exames médico-legais na vítima.

Idoso de 79 anos foi brutalmente agredido por um motorista após tocar com a muleta no carro dele enquanto tentava atravessar uma rua, em Osasco (SP). https://t.co/jwZNA5aaVY — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) November 2, 2026

Suspeito foi condenado por matar carroceiro

Denis foi condenado em 2021 a 14 anos de prisão pela morte de Aldemir Ribeiro Pontes, catador de materiais recicláveis que trabalhava com uma carroça. O crime ocorreu em 2016, no Bom Retiro, na região central de São Paulo.