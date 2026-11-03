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Motorista que matou carroceiro com flechada é filmado dando voadora pelas costas em idoso com muletas

Suspeito de atacar José Ricardo dos Santos, de 79 anos, já foi condenado por homicídio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:59

Denis Young Kim foi filmado agredindo idoso
Denis Young Kim foi filmado agredindo idoso Crédito: Reprodução

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Denis Young Kim, suspeito de atacar um idoso de 79 anos no bairro Helena Maria, em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram a agressão na tarde de sexta-feira (30), na Rua Octalles Marcondes Ferreira. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

Nas imagens, José Ricardo dos Santos caminha com o auxílio de muletas e encosta uma delas em um Volkswagen Polo. O motorista para no meio da rua, sai do carro e chuta o idoso pelas costas com uma voadora. Com José Ricardo caído no asfalto, o homem pisa na cabeça dele, volta ao veículo e vai embora. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima aparentava ter perdido a consciência.

Câmera registra ataque a idoso de muletas em Osasco

José Ricardo dos Santos, de 79 anos, caminhava com muletas pelo bairro Helena Maria quando foi atacado por Reprodução
Depois de ser atingido, idoso ficou desacordado no chão por Reprodução
A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Denis Young Kim, identificado como suspeito após a análise do veículo por Reprodução
José Ricardo dos Santos passa bem por Reprodução
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José Ricardo dos Santos, de 79 anos, caminhava com muletas pelo bairro Helena Maria quando foi atacado por Reprodução

José Ricardo foi levado ao Pronto-Socorro Osmar Mesquita e depois transferido para a UPA Vila Menck. Ele teve alta no sábado, segundo a TV Globo. “Acordei com a enfermeira cuidado de mim, mas não lembro de mais nada”, disse à emissora.  “Não sei se bati no carro dele. Não me lembro. É maldade. Cara maldoso. Com a muleta eu não ia ‘macetar’ o carro dele. Só ando com as duas porque estou aqui na sua frente, mas só vejo só o vulto de vocês. Eu vinha da capelinha pra cá. Todo mundo me considera e não tem o que falar de mim”, contou.

Os investigadores chegaram ao nome de Denis a partir da identificação do carro. A equipe foi ao endereço cadastrado do suspeito, mas ele já havia saído, segundo vizinhos, que relataram à polícia que ele passou pela casa para recolher alguns pertences. A Secretaria da Segurança Pública informou que a investigação inclui a confirmação da identidade do agressor e a realização de exames médico-legais na vítima.

Suspeito foi condenado por matar carroceiro

Denis foi condenado em 2021 a 14 anos de prisão pela morte de Aldemir Ribeiro Pontes, catador de materiais recicláveis que trabalhava com uma carroça. O crime ocorreu em 2016, no Bom Retiro, na região central de São Paulo.

Segundo a investigação, os dois discutiram antes de Denis disparar uma flecha com uma balestra. O projétil atingiu a artéria carótida de Aldemir. Denis alegou que pretendia assustar o trabalhador, que, na versão dele, havia arranhado seu carro com a carroça e se recusado a pagar pelo conserto. A polícia prendeu Denis no dia seguinte ao homicídio e apreendeu a arma usada no crime.

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