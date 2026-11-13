DIREITOS TRABALHISTAS

Motorista que trabalhava até 19 horas por dia será indenizado por dano existencial, decide TST

Tribunal manteve condenação de transportadora e da Ambev ao pagamento de indenização; para a Corte, a gravidade das jornadas justificou o reconhecimento do dano mesmo sem prova específica de prejuízo à vida familiar

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16:54

Motorista que trabalhava até 19 horas por dia será indenizado por dano existencial, decide TST Crédito: Imagem gerada pela IA

Um caminhoneiro submetido a jornadas de até 19 horas de trabalho terá direito a indenização por dano existencial. A decisão é da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que manteve a condenação da Transportes Imediato S.A., de Bauru (SP), e a responsabilidade subsidiária da Ambev S.A. O colegiado considerou que a carga horária extrema comprometia o direito ao descanso e à convivência social do trabalhador.



O caso chama atenção porque o reconhecimento do dano existencial ocorreu mesmo sem prova específica de que o motorista tivesse perdido momentos com a família ou deixado de realizar atividades pessoais. Para os ministros, a gravidade excepcional das jornadas comprovadas no processo foi suficiente para caracterizar a violação.

Motorista trabalhava até 19 horas por dia

Na ação, o caminhoneiro relatou que chegava a trabalhar 19 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Segundo ele, em diversas ocasiões precisava dormir na cabine do caminhão, sem condições adequadas de descanso.

A transportadora afirmou que a jornada era controlada por computador de bordo e registros de ponto, e sustentou que pagava corretamente horas extras, adicional noturno e tempo de espera. Já a Ambev argumentou que mantinha com a empregadora um contrato de natureza comercial para o transporte de cargas.

A 4ª Vara do Trabalho de Bauru condenou as duas empresas ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais. A sentença considerou os registros de jornada apresentados no processo e identificou períodos de trabalho extremamente prolongados, com pouco espaço para repouso.

Em um dos exemplos, em 6 de outubro de 2020, o motorista trabalhou das 1h05 às 19h06. No dia seguinte, iniciou o expediente às 10h19 e só encerrou às 5h26 do dia 8. Em 11 de outubro, voltou a trabalhar das 8h43 até 1h48 da madrugada seguinte.

Para o juízo, os documentos demonstraram que o trabalhador ficou privado do descanso em dias destinados ao convívio familiar e social. A condenação também estabeleceu a responsabilidade subsidiária da Ambev, que deverá responder pelos valores caso a empregadora não cumpra a decisão.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) manteve a sentença. No recurso ao TST, a transportadora alegou que o tribunal não havia considerado as folgas, pausas e intervalos concedidos ao empregado, além da curta duração do contrato, de apenas dez meses. Também sustentou que jornadas longas, por si só, não configurariam ato ilícito.

TST reconheceu gravidade excepcional das jornadas

Em regra, o reconhecimento do dano existencial exige demonstrar que a jornada excessiva comprometeu a vida pessoal, social ou o projeto de vida do trabalhador. A realização habitual de horas extras, isoladamente, não significa que esse tipo de dano esteja automaticamente configurado.

No caso analisado, porém, a relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, entendeu que a situação ultrapassou os limites de uma jornada excessiva comum. Os cartões de ponto considerados válidos revelaram, por amostragem, períodos de trabalho de 17, 18 e até 19 horas, com supressão do direito à desconexão.

A ministra destacou que, diante desse cenário excepcional, o dano existencial estava caracterizado mesmo sem prova específica do prejuízo ao convívio familiar. Segundo ela, não se tratava de presumir o dano em qualquer situação de horas extras, mas de reconhecer a gravidade das condições de trabalho demonstradas no processo.