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Motorista relata falhas mecânicas em ônibus, vê veículos pegarem fogo duas vezes após empresa ignorar alerta e ganha indenização na Justiça

Tribunal reconheceu falha da contratante em oferecer condições seguras de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:04

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma motorista de ônibus de Machado, no Sul de Minas, receberá R$ 10 mil por danos morais após enfrentar dois acidentes durante a mesma jornada de trabalho. A Justiça do Trabalho concluiu que a empresa a expôs a condições inseguras ao permitir a circulação de coletivos com falhas mecânicas e manutenção insuficiente. A indenização, inicialmente fixada em R$ 20 mil, foi reduzida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG).

A trabalhadora relatou que comunicava problemas nos veículos por meio de fichas de manutenção. Segundo ela, os ônibus apresentavam falhas nos freios, na embreagem e nas portas, além de vazamentos. Ainda conforme o relato, os pedidos de reparo ou de substituição dos coletivos nem sempre eram atendidos.

Os acidentes ocorreram em 9 de outubro de 2025. Primeiro, o ônibus conduzido por ela pegou fogo em via pública. Horas depois, já ao volante de outro coletivo, a motorista se envolveu em uma colisão após uma falha nos freios. A empresa negou que a frota estivesse em más condições e afirmou que os veículos passavam por manutenção periódica. Sobre o segundo acidente, sustentou que a causa provável teria sido a perda de controle da direção em uma rua íngreme.

Na análise do caso, a juíza da 2ª Vara do Trabalho de Alfenas, Alessandra Junqueira Franco, considerou que os depoimentos confirmaram a ocorrência de um princípio de incêndio e de um episódio de perda dos freios no mesmo dia. Uma testemunha relatou problemas mecânicos frequentes na frota e disse que reclamações dos motoristas nem sempre eram resolvidas. A magistrada também destacou que a empresa não apresentou documentos que comprovassem inspeções preventivas anteriores aos acidentes.

A juíza entendeu que a falta de manutenção adequada expôs a motorista a risco concreto e a uma rotina de tensão e insegurança, ultrapassando os transtornos comuns da profissão. Por isso, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais. A transportadora recorreu, mas os julgadores da Sexta Turma do TRT-MG mantiveram o reconhecimento das condições inseguras de trabalho.

No julgamento do recurso, o tribunal reduziu a indenização para R$ 10 mil, por considerar o valor inicial superior ao normalmente adotado em casos semelhantes. A decisão levou em conta critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação. O processo foi enviado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para exame do recurso de revista.

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