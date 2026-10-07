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Motorista sofre acidente de trabalho, passa por cirurgia e vai receber pensão mensal e indenização acima de R$ 30 mil

Trabalhador teve fraturas e lesões ligamentares

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:20

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Um motorista que ficou com sequelas permanentes após sofrer um acidente de trabalho vai receber pensão mensal do município, equivalente a 40% da remuneração do servidor, além de R$ 20 mil por danos morais. O acidente ocorreu em fevereiro de 2024, quando o trabalhador caiu de uma escada durante uma atividade de trabalho.

A 2ª Vara Cível da comarca de Porto União condenou o município de Irineópolis, em Santa Catarina, a indenizar o motorista. O servidor caiu de uma escada enquanto realizava uma atividade relacionada à verificação de goteiras em um prédio público e sofreu graves lesões no joelho direito.

RESUMO: Mãe solo é obrigada por chefe a ficar até as 20h com a filha chorando de fome no trabalho

TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP
A trabalhadora relatou humilhações públicas, como críticas na frente dos colegas e comentários de que mantinha o emprego por ser "necessitada e mãe solo". por Karol G, Pexels
Em um dos episódios, ela foi impedida de sair no horário para buscar a filha na escola e precisou permanecer até as 20h no trabalho com a criança, que chorava de fome e cansaço. por Imagem gerada por IA
Testemunhas confirmaram os relatos, incluindo o ambiente de trabalho hostil e o episódio envolvendo a filha da funcionária, o que fundamentou a condenação. por Divulgação
A Terceira Turma do TRT-BA manteve a decisão por unanimidade, destacando que as condutas eram reiteradas e configuravam assédio moral. Ainda cabe recurso. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
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TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP

Segundo a perícia, o acidente provocou fratura e lesões ligamentares que exigiram cirurgia. Mesmo após o tratamento e as sessões de fisioterapia, o trabalhador ficou com redução permanente de 40% da capacidade laboral, além de dores, limitação dos movimentos e dificuldade para caminhar.

O município alegou que o servidor teria agido de forma imprudente ao subir na escada sem autorização. A Justiça, porém, entendeu que não houve provas suficientes para responsabilizá-lo pelo acidente. A decisão considerou ainda que documentos produzidos pelo próprio município confirmaram a ocorrência durante o trabalho.

Além da pensão mensal de 40% da remuneração, devida desde fevereiro de 2024, o município foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais, R$ 10 mil por danos estéticos e a ressarcir as despesas médicas e os custos do tratamento das lesões.

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