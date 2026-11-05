NOVA COBRANÇA

MP do governo prevê cobrança do 'imposto do pecado' a partir de 2 de fevereiro de 2027

Cobrança inclui bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e apostas

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:51

Cerveja Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e apostas estão entre os alvos do Imposto Seletivo, cujas regras de cobrança foram definidas em medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (4). O texto foi encaminhado ao Congresso Nacional e prevê a aplicação do tributo a partir de 2027.

Conhecido como “imposto do pecado”, o mecanismo foi criado pela reforma tributária sobre o consumo para desestimular a procura por produtos e atividades prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A cobrança também alcançará a extração de bens minerais, loterias, jogos de fantasy sports e determinados veículos, de acordo com o nível de poluição.

O Imposto Seletivo deve começar a ser cobrado em 2 de fevereiro de 2027, segundo a Casa Civil. A data considera a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da medida e o início da cobrança. Até o início da cobrança, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) continuará incidindo sobre esses produtos para evitar perda de arrecadação durante a transição.

Apesar da previsão de estreia no próximo ano, o governo afirma que a carga tributária desses itens será mantida em 2027, durante a transição. O aumento da taxação está previsto para ocorrer a partir de 2028.

“Imposto do pecado”: veja os produtos e serviços na mira da cobrança 1 de 6

O que diz a MP

As regras variam conforme o que será tributado. Para bebidas alcoólicas, o peso do imposto crescerá de acordo com o teor de álcool. No caso dos veículos, as alíquotas poderão ser diferenciadas por critérios ligados à poluição.

A incidência ocorrerá uma única vez sobre cada bem ou serviço. Isso significa que o Imposto Seletivo não será cobrado repetidamente ao longo das etapas de fabricação e comercialização.