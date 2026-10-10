TRAGÉDIA

MPF processa gigante do petróleo e cobra R$ 541 milhões por tragédia que matou 183 pessoas no Brasil

Shell é acusada de contribuir para o aquecimento global que intensificou as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024; ação pode abrir precedente para responsabilização de grandes empresas por desastres climáticos

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:54

Enchente no Rio Grande do Sul Crédito: Acervo pessoal

A Shell Brasil virou alvo de uma ação judicial que cobra mais de R$ 541 milhões em indenizações pelas enchentes históricas que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024. O Ministério Público Federal (MPF) sustenta que a multinacional do setor petrolífero deve responder por parte dos danos provocados pela tragédia, considerando sua contribuição histórica para as emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global.

A informação foi divulgada pela agência AFP nesta sexta-feira (9), após a obtenção de documentos do processo. A ação civil pública também tem a participação da organização não governamental Instituto Preservar.

Chuva causa enchentes em cidades do Rio Grande do Sul 1 de 6

Entre abril e maio de 2024, chuvas intensas provocaram uma das maiores catástrofes climáticas da história brasileira. As inundações atingiram centenas de municípios gaúchos, deixaram 183 mortos e obrigaram aproximadamente meio milhão de pessoas a abandonar suas casas.

O processo não atribui à Shell a responsabilidade exclusiva pelas enchentes. A argumentação do MPF é de que a empresa deve assumir uma parcela dos prejuízos proporcional à contribuição de sua controladora para o aquecimento do planeta.

De acordo com a ação, essa participação corresponderia a aproximadamente 2% das emissões históricas globais de gases de efeito estufa. O cálculo considera as atividades de exploração, produção e comercialização de combustíveis fósseis realizadas ao longo dos anos.

A cobrança foi dividida em duas partes. O Ministério Público solicita R$ 270,5 milhões por danos ambientais e morais climáticos coletivos, além de outros R$ 270,5 milhões relacionados aos prejuízos materiais. Somados, os valores chegam a R$ 541 milhões.

A iniciativa chama atenção por tentar estabelecer uma relação jurídica entre as emissões históricas de uma grande companhia petrolífera e os danos provocados por um desastre climático específico.

Maria Antonia Tigre, pesquisadora do Centro Sabin de Direito sobre Mudanças Climáticas, da Universidade Columbia, afirmou à AFP que esta é a primeira vez que uma procuradoria nacional apresenta uma ação contra uma grande empresa de petróleo por uma catástrofe climática.

O caso brasileiro se soma a outras disputas judiciais internacionais envolvendo a indústria de combustíveis fósseis. No Reino Unido, a Shell também enfrenta um processo apresentado por vítimas de um tufão que atingiu as Filipinas.

A discussão jurídica envolve a possibilidade de responsabilizar empresas por danos climáticos a partir de sua participação acumulada nas emissões de gases de efeito estufa, mesmo quando os impactos acontecem em regiões distantes de suas operações.

No processo brasileiro, o MPF busca o reconhecimento da responsabilidade civil ambiental e climática da Shell pelos danos coletivos associados às enchentes de 2024.