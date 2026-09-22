INVESTIGAÇÃO

'Muito ciumento': mãe diz que estudante de Direito morta em condomínio reclamava de controle do namorado

Isorlanda Caracristi afirmou ao Fantástico que filha reclamava da presença constante de João Munhoz Neto

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:22

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

Antes de ser encontrada morta em um condomínio de luxo em Fortaleza, Isabelle Caracristi, de 22 anos, teria contado à mãe que se sentia incomodada com a presença constante do namorado, João Munhoz Neto. Segundo Isorlanda Caracristi, a filha dizia que o companheiro aparecia até quando ela saía para atividades simples, como encontrar colegas ou comprar medicamentos.

“Ela começou a me relatar, relatar que bastava ela descer para lanchar com as amigas do trabalho, quando via ele já estava lá junto. Quando ela descia, às vezes, para comprar um remédio na farmácia quando sentia cólica, ele já estava lá. Reclamava que ele era muito ciumento, que para onde ela ia, ele tava também”, afirmou Isorlanda em entrevista ao Fantástico.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

Isabelle e João se conheceram em julho, quando trabalhavam em um escritório de advocacia. Ela atuava como estagiária e ele era funcionário do local. O relacionamento evoluiu rapidamente e, algumas semanas depois, os dois passaram a morar juntos no condomínio onde Isabelle acabou sendo encontrada morta. A mãe e o irmão de João também viviam no imóvel.

A movimentação registrada no prédio no dia da morte passou a fazer parte da apuração. Segundo imagens obtidas pelo Jornal Diário do Nordeste, Isabelle chegou ao condomínio às 17h58 e foi recebida por João na portaria. Os dois seguiram juntos para o apartamento.

Pouco mais de meia hora depois, às 18h33, João deixou o condomínio usando uma roupa diferente. Antes de sair, ele aparece em uma imagem de elevador aparentemente mexendo em um anel na mão direita. Mais tarde, às 19h12, Isabelle foi registrada entrando sozinha no elevador em direção à cobertura, no 23º andar. O apartamento em que ela e João moravam ficava no 15º andar.

Naquele mesmo domingo, Isabelle havia passado o dia na casa da mãe. Já à noite, enviou uma mensagem dizendo que estava com torcicolo e que pretendia descansar. A jovem ainda trocou mensagens com Isorlanda e disse “te amo, mãe”. A última mensagem enviada por Isabelle foi registrada às 19h22.