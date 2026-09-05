INFLUÊNCIA

Mulher acusada de desviar R$ 17 milhões alega coação de clínica espiritual

Ela procurou o local para fazer um trabalho espiritual após divulgação de influencers

Metrópoles

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:41

Mulher alega que passou a enfrentar graves problemas de saúde mental após romper com a clínica, além de ter perdido o emprego e se tornado alvo de investigações criminais Crédito: Shutterstock

Uma mulher de São Paulo afirma ter sido vítima de manipulação e coação que, segundo ela, a levou a desviar mais de R$ 17 milhões da empresa onde trabalhava para pagar trabalhos religiosos de uma clínica espiritual. Ela alega ter contratado os serviços de mediunidade após ver divulgação de influencers nas redes sociais. A clínica, que teria recebido R$ 9,4 milhões dela, nega irregularidades.