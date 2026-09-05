Mulher acusada de desviar R$ 17 milhões alega coação de clínica espiritual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:41
Uma mulher de São Paulo afirma ter sido vítima de manipulação e coação que, segundo ela, a levou a desviar mais de R$ 17 milhões da empresa onde trabalhava para pagar trabalhos religiosos de uma clínica espiritual. Ela alega ter contratado os serviços de mediunidade após ver divulgação de influencers nas redes sociais. A clínica, que teria recebido R$ 9,4 milhões dela, nega irregularidades.
O Ministério Público do Estado (MPSP) recebeu a denúncia e promoveu o arquivamento da investigação. Ana* contestou a decisão, e o caso passou a ser analisado pela instância revisional do Ministério Público.