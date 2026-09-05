Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher acusada de desviar R$ 17 milhões alega coação de clínica espiritual

Ela procurou o local para fazer um trabalho espiritual após divulgação de influencers

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 16:41

Mulher alega que passou a enfrentar graves problemas de saúde mental após romper com a clínica, além de ter perdido o emprego e se tornado alvo de investigações criminais
Mulher alega que passou a enfrentar graves problemas de saúde mental após romper com a clínica, além de ter perdido o emprego e se tornado alvo de investigações criminais Crédito: Shutterstock

Uma mulher de São Paulo afirma ter sido vítima de manipulação e coação que, segundo ela, a levou a desviar mais de R$ 17 milhões da empresa onde trabalhava para pagar trabalhos religiosos de uma clínica espiritual. Ela alega ter contratado os serviços de mediunidade após ver divulgação de influencers nas redes sociais. A clínica, que teria recebido R$ 9,4 milhões dela, nega irregularidades.

O Ministério Público do Estado (MPSP) recebeu a denúncia e promoveu o arquivamento da investigação. Ana* contestou a decisão, e o caso passou a ser analisado pela instância revisional do Ministério Público.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Influencer Religião

Mais recentes

Imagem - Homem viola túmulo após sonhos com mãe, leva ossada para casa e é preso

Homem viola túmulo após sonhos com mãe, leva ossada para casa e é preso
Imagem - Agente de saúde alérgico a marimbondo recorre à Justiça para conseguir tratamento

Agente de saúde alérgico a marimbondo recorre à Justiça para conseguir tratamento
Imagem - Bebê de 7 meses morre após ser arremessado de caminhão

Bebê de 7 meses morre após ser arremessado de caminhão