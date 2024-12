ACIDENTE

Mulher cai de ponte ao tirar foto e se segura em cadarço até ser resgatada por bombeiro

A queda foi de cerca de 5 metros

Estadão

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 16:17

Ela ficou pendurada Crédito: Reprodução

Uma mulher de 27 anos caiu de uma ponte dentro de um rio ao tentar tirar uma foto em Araquari, no norte de Santa Catarina. O companheiro dela fez uma corda improvisada com um cadarço de tênis para evitar que ela se afogasse ou fosse levada pela correnteza até chegar o socorro do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O caso ocorreu na quarta-feira, 25.

No vídeo do resgate, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a mulher diz: "achei que eu ia morrer". O bombeiro responsável pelo salvamento responde: "não no meu serviço". Outra bombeira acrescenta: "não chegou sua hora ainda".

A mulher estava sobre uma ponte de ferro sobre o rio Paraty, perto do Colégio Agrícola de Araquari, quando caiu. A queda foi de cerca de 5 metros.

O Corpo de Bombeiros informou que houve dificuldade em chegar ao local do resgate. Primeiramente, o namorado da vítima não sabia precisar a localização; depois, os bombeiros verificaram que a ponte não era acessível por carro, e não havia apoio aéreo disponível. O órgão pediu ajuda à equipe de bombeiros voluntários da cidade, mas eles também não conseguiram chegar ao local de barco.

Ainda de acordo com o relato dos bombeiros, as guarnições tiveram de ir correndo por 3 km, a pé. No local, verificaram que a mulher conseguiu se segurar no pilar da ponte com o auxílio de uma corda improvisada, feita com um cadarço de tênis. O chefe do socorro entrou na água e retirou a mulher com uma boia.