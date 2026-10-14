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Mulher com leucemia morre esperando vaga em hospital, filhos entram com processo na Justiça e conseguem indenização de R$ 140 mil

Paciente tinha leucemia mieloide aguda e morreu sem ser transferida para uma unidade especializada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:32

Vítima deu entrada na UPA e morreu esperando transferência
Vítima deu entrada na UPA e morreu esperando transferência Crédito: Reprodução

Quatro filhos de uma mulher que morreu enquanto aguardava transferência para um hospital especializado no tratamento de câncer deverão receber, juntos, R$ 140 mil de indenização. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que responsabilizou o Estado de Minas Gerais e o município de Juiz de Fora pela falta de assistência à paciente.

A mulher foi internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juiz de Fora em 26 de outubro de 2022, quando recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Devido à evolução agressiva da doença, ela precisava ser transferida para uma unidade hospitalar com atendimento em onco-hematologia.

Diante da necessidade de transferência, os quatro filhos recorreram à Justiça e conseguiram uma decisão que determinava a remoção da mãe para um hospital em até 24 horas. A ordem, no entanto, não foi cumprida. Em 6 de novembro daquele ano, a paciente morreu ainda na UPA, sem ter sido transferida.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Em primeira instância, o Estado e o município foram condenados a pagar R$ 50 mil a cada um dos filhos. As duas partes recorreram da decisão. O governo estadual alegou que não havia leitos disponíveis nem profissionais capacitados para realizar o atendimento necessário. Segundo a argumentação apresentada no processo, a situação decorria de problemas estruturais da rede pública de saúde, que não dependeriam de sua atuação direta.

A Prefeitura de Juiz de Fora também negou omissão e atribuiu o problema a falhas sistêmicas da rede de saúde. Ao analisar os recursos, o desembargador Maurício Soares entendeu que as dificuldades operacionais não afastavam a responsabilidade dos entes públicos pela assistência à paciente. O magistrado destacou ainda que Estado e município compartilham a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde. Para ele, a família não poderia arcar com os prejuízos decorrentes de problemas de funcionamento do SUS.

Apesar de manter a responsabilização dos entes públicos, o desembargador reduziu a indenização de R$ 50 mil para R$ 35 mil por filho, considerando limitações orçamentárias. Com isso, o valor total a ser pago aos quatro familiares foi fixado em R$ 140 mil. Em nota, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-MG) informou que não comenta processos judiciais e que, caso seja intimada, se manifestará nos autos.

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