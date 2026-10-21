FEMINICÍDIO

Mulher com medida protetiva aciona botão do pânico e é achada morta

Daiana Gisele Müller tinha medidas protetivas concedidas 11 dias antes; casa foi achada arrombada

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:34

Daiana tinha medida protetiva contra o suspeito Crédito: Reprodução

Uma mulher que tinha medidas protetivas contra o ex-marido foi encontrada morta em um riacho sob uma ponte em Ipira, no interior de Santa Catarina, após acionar o botão do pânico. Identificada como Daiana Gisele Müller, ela havia denunciado o homem por ameaça. O suspeito, identificado como Loreinei Moraes, confessou o crime e foi preso em flagrante.

O pedido de socorro foi feito pelo aplicativo PMSC Cidadão. Ao chegarem à residência de Daiana, na comunidade de Linha Capelinha, os policiais encontraram o imóvel arrombado. A equipe passou a procurar a mulher e o suspeito, além de tentar contato com familiares. O corpo foi localizado submerso, e a morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Mulher foi achada morta após acionar botão do pânico 1 de 4

Segundo o portal G1, Daiana havia procurado a delegacia de Ipira em 8 de outubro para denunciar o ex-marido por ameaça e solicitar proteção. A Justiça concedeu as medidas no dia seguinte, 11 dias antes do feminicídio.

A decisão impedia o investigado de ficar a menos de 100 metros dela e de manter qualquer contato com a vítima ou seus familiares. Também determinava que ele participasse de um programa de recuperação e reeducação para autores de violência doméstica, com acompanhamento psicossocial, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina.

De acordo com o delegado Vinícius Ferraz, o suspeito foi à casa de Daiana naquela manhã e fugiu para Presidente Castello Branco após o crime. No município, ele se apresentou à PM e confessou o feminicídio. Depois da prisão, foi encaminhado à Polícia Civil.

A investigação ainda busca esclarecer onde ocorreu a agressão, se houve uso de arma e como Daiana chegou ao riacho. A causa da morte também depende dos exames periciais. A Polícia Científica foi acionada para periciar o local e retirar o corpo da água.