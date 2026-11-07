MISTÉRIO

Mulher compra apartamento em leilão e encontra corpo de antiga proprietária que família acredita que morreu há um ano

Família havia perdido contato com Marilene de Fátima, 53 anos, em outubro de 2025; Polícia Civil investiga a causa da morte, e resultado da perícia pode ajudar a esclarecer quando ela morreu

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17:37

Mulher compra apartamento em leilão e encontra corpo de antiga proprietária que família acredita que morreu há um ano Crédito: Reprodução

A família de Marilene de Fátima, 53 anos, tenta entender como a mulher passou cerca de um ano morta dentro do próprio apartamento, em Patos de Minas, em Minas Gerais, sem que os parentes soubessem do que havia acontecido. Encontrada em avançado estado de decomposição na quinta-feira (5), ela havia perdido o contato com os familiares em outubro de 2025. Antes de desaparecer, chegou a pedir dinheiro ao irmão e relatou problemas relacionados à possibilidade de perder o imóvel. As informações são do g1.

“É triste que isso tenha acontecido. Agora, vamos descobrir o que aconteceu. Infelizmente, não conseguimos perceber a tempo. Agora é seguir em frente”, lamentou o irmão da vítima, que preferiu não ser identificado, em entrevista ao g1. Segundo ele, o último contato mais próximo com a irmã ocorreu em outubro do ano passado. Na ocasião, Marilene ligou dizendo que o apartamento havia sido penhorado e pediu R$ 1,8 mil emprestados. O irmão respondeu que não tinha condições de disponibilizar o valor.

O filho e a irmã de Marilene chegaram a ir até o imóvel para tentar ajudá-la a resolver a situação, mas ela recusou o auxílio. No dia seguinte, voltou a procurar a família, dessa vez pedindo R$ 400. Os parentes decidiram investigar a cobrança e buscaram informações junto à Caixa sobre os procedimentos de penhora de imóveis.

De acordo com o irmão, a família descobriu que a cobrança recebida pela mulher poderia ser um trote. Ele acredita que Marilene tenha sido enganada por estar emocionalmente abalada com a possibilidade de perder o apartamento. “Ela teria acreditado na abordagem porque o apartamento já estava em processo de leilão”, contou.

Depois desses episódios, Marilene voltou a falar com os familiares e disse que se mudaria para Varjão de Minas. Em seguida, bloqueou todos eles. O filho também tentou oferecer ajuda para pagar as dívidas da mãe, mas ela não aceitou. Segundo o irmão, o rapaz está muito abalado com a morte.

Corpo foi encontrado por nova proprietária

O corpo de Marilene foi descoberto por Kalina Poliana, que havia comprado o apartamento em um leilão. Ela contou que recebeu autorização do filho da antiga proprietária para entrar no imóvel. Com a ajuda de um chaveiro, conseguiu abrir a porta e encontrou o corpo sobre uma cama, envolto em uma coberta.

A compradora relatou que o apartamento estava fechado e não apresentava cheiro incomum. Ao entrar no quarto, que também estava fechado, percebeu um volume sobre a cama, coberto por mantas e com travesseiros ao lado. “Ela tinha uma coberta envolta nela. Quando eu vi, parecia que tinha alguém deitado dormindo na cama”, relatou Kalina.

Assustada, a mulher chamou o chaveiro para verificar o que havia no quarto. O profissional voltou e avisou que havia encontrado uma pessoa morta. Kalina disse que ficou abalada e não conseguiu acionar a polícia. O chaveiro, então, chamou as autoridades.

Polícia investiga causa da morte

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte. A perícia técnica esteve no apartamento e não identificou lesões no corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Amostras de material biológico foram coletadas e enviadas para exames laboratoriais em Belo Horizonte. Os resultados devem ajudar a confirmar ou descartar a hipótese de morte por intoxicação por medicamentos ou substâncias venenosas.

A investigação inicial aponta que o corpo permaneceu no apartamento por aproximadamente um ano. A Polícia Civil informou ainda que não havia registros de boletins de ocorrência ou informações anteriores sobre o desaparecimento de Marilene. O sepultamento ocorreu às 10h de sexta-feira (6), no cemitério de Major Porto, em Patos de Minas.

Imóvel foi vendido em leilão

Ao g1, Vanilda Sousa, responsável pela assessoria de arrematantes do leilão, explicou que a venda de imóveis nessa modalidade ocorre sem vistoria prévia. Segundo ela, o apartamento foi levado a leilão depois que a proprietária deixou de pagar o financiamento. Vanilda afirmou que, conforme o procedimento, a devedora poderia quitar a dívida em até 15 dias após a notificação e, assim, interromper o processo que levaria o imóvel à venda. Kalina Poliana arrematou o apartamento em 9 de outubro.

A advogada Lahra Lopes, responsável pelo caso, informou ao g1 que a equipe jurídica pretende entrar com uma ação para tentar anular o leilão, já que a nova proprietária manifestou o desejo de cancelar a compra. A equipe aguarda o resultado dos exames do IML, que também poderá ajudar a estabelecer a data aproximada da morte.