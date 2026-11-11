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Mulher confessa crime e diz ter matado pai de Rony após não receber por encontro sexual

Selma Soares Cordovil, de 48 anos, afirmou que a vítima não teria pago por um encontro ocorrido uma semana antes do crime, no Pará

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:31

Mulher confessa crime e diz ter matado pai de Rony após não receber por encontro sexual
Mulher confessa crime e diz ter matado pai de Rony após não receber por encontro sexual Crédito: Reprodução

A mulher suspeita de matar o pai do atacante Rony, do Santos, confessou o crime e afirmou que o motivo teria sido um desentendimento relacionado ao pagamento de um encontro sexual.

Selma Soares Cordovil, de 48 anos, disse que esteve com Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, uma semana antes do assassinato, em Terra Alta, no nordeste do Pará. Segundo o depoimento, o homem não teria pago pelo encontro. Ela não informou o valor que teria ficado pendente.

Marigerson foi morto na segunda-feira (9), após ser atingido por uma facada no pescoço, pelas costas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Selma foi presa em flagrante. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato.

O velório de Marigerson foi realizado na terça-feira (10), e o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (11).

Rony foi liberado das atividades do Santos

Após receber a notícia da morte, Rony foi liberado das atividades do Santos para ficar com a família. Em nota, o clube manifestou solidariedade ao atacante e informou que está à disposição para prestar o auxílio necessário.

Nas redes sociais, o jogador lamentou a perda do pai e agradeceu o apoio recebido. Ele também agradeceu ao Santos, à comissão técnica e ao treinador Cuca pela compreensão. Rony fez uma menção especial a Neymar, que ofereceu seu avião para ajudar no deslocamento dos familiares.

Tags:

Crime

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