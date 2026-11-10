CRIME

Mulher confessa ter matado pai de jogador do Santos com facada por causa de dívida

Marigerson Barbosa Carneiro, pai de Rony, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:59

Pai de Rony, atacante do Santos, é morto com facada no pescoço no Pará Crédito: Reprodução

A investigação sobre o assassinato de Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, pai do atacante Rony, do Santos, aponta que o crime foi motivado por uma discussão envolvendo uma suposta dívida financeira. Segundo a Polícia Civil do Pará, Selma Soares Cordovil, de 48 anos, confessou ter matado o idoso com um golpe de faca no pescoço. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (9), em Terra Alta, no nordeste do estado. A mulher permanece em prisão preventiva.

Em depoimento, Selma afirmou que teve um encontro sexual remunerado com Marigerson cerca de uma semana antes do crime, mas não recebeu o pagamento combinado. Ela não revelou à polícia o valor que teria sido acertado entre os dois.

De acordo com a delegada Marília Macedo, da Delegacia de Homicídios de Castanhal, a suspeita e a vítima estavam envolvidas havia pouco tempo. A mulher também teria passado a morar com o idoso aproximadamente uma semana antes do assassinato. A natureza da relação, no entanto, ainda não foi esclarecida: os investigadores apuram se havia um relacionamento amoroso ou se o vínculo era exclusivamente sexual, mediante pagamento.

A delegada informou ao GLOBO que a discussão entre os dois foi relatada tanto pela suspeita quanto por uma testemunha presencial. Segundo os depoimentos, o desentendimento ocorreu porque Marigerson teria prometido uma quantia em dinheiro à mulher, mas não cumpriu o acordo. A cobrança estaria relacionada ao envolvimento que mantinham.