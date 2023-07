Mulher dá à luz em elevador uma hora após descobrir gravidez

Uma mulher de 23 anos deu à luz em um elevador de um hospital em Guarujá, São Paulo, uma hora após descobrir que estava grávida. Segundo informações do g1 São Paulo, Tamires Silva Oliveira fazia uso regular de anticoncepcional e não teve sintomas de gravidez. Na última sexta-feira, 21, após acordar menstruada, a jovem sentiu dor intensa na região dos rins e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, Tamires também teve dificuldades para respirar e começou a sentir contrações.

Os profissionais do local tentaram escutar os batimentos do bebê, e uma médica conseguiu ouvir o coração da criança após colocar o estetoscópio nas costas da paciente. Tamires foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro, onde foi levada ao centro cirúrgico. Porém, o bebê nasceu durante o trajeto no elevador.

“Quando entrei no elevador, fiz força [devido à contração]. Meu esposo foi subindo as escadas. Quando ele chegou [no andar do centro cirúrgico, o filho] já tinha nascido e já tinham cortado o cordão umbilical”, afirmou em entrevista ao g1 Santos e Região.