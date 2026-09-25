Mulher de 28 anos é presa suspeita de aplicar golpes de R$ 1 milhão

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Metrópoles
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:48
Uma mulher de 28 anos, investigada por uma série de estelionatos em Itanhandu, no Sul de Minas, foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde desta sexta-feira (25). Luana Oliveira Franco da Rosa é suspeita de aplicar golpes que deixaram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão. Ela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.
Segundo a PCMG, pelo menos oito vítimas já foram identificadas durante as investigações. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado.
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