FRAUDE

Mulher de 28 anos é presa suspeita de aplicar golpes de R$ 1 milhão

Investigada teria usado reconhecimento facial de vítimas para contratar financiamentos de veículos sem autorização

Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:48

Uma das vítimas de Luana (foto) tem 72 anos e conhecia a investigada havia mais de uma década Crédito: Reprodução

Uma mulher de 28 anos, investigada por uma série de estelionatos em Itanhandu, no Sul de Minas, foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde desta sexta-feira (25). Luana Oliveira Franco da Rosa é suspeita de aplicar golpes que deixaram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão. Ela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Segundo a PCMG, pelo menos oito vítimas já foram identificadas durante as investigações. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado.

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