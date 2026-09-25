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Mulher de 28 anos é presa suspeita de aplicar golpes de R$ 1 milhão

Investigada teria usado reconhecimento facial de vítimas para contratar financiamentos de veículos sem autorização

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:48

Uma das vítimas de Luana (foto) tem 72 anos e conhecia a investigada havia mais de uma década
Uma das vítimas de Luana (foto) tem 72 anos e conhecia a investigada havia mais de uma década Crédito: Reprodução

Uma mulher de 28 anos, investigada por uma série de estelionatos em Itanhandu, no Sul de Minas, foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde desta sexta-feira (25). Luana Oliveira Franco da Rosa é suspeita de aplicar golpes que deixaram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão. Ela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Segundo a PCMG, pelo menos oito vítimas já foram identificadas durante as investigações. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado.

Como se proteger do golpe digital

Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels
Dados pessoais e biométricos devem ser informados somente em sites e aplicativos oficiais por Marcello Casal Jr, Agência Brasil
Senhas fortes e autenticação em dois fatores reforçam a proteção de contas contra acessos indevidos por Jakubzerdzicki, Pexels
Pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, mensagens ou QR Codes exigem atenção antes de qualquer acesso por Tim Samuel, Pexels
Imagens do rosto e documentos também podem ser usadas por terceiros em tentativas de fraude de identidade por Rizky Sabrian Syah, Pexels
Mesmo com informações ocultadas, imagens de documentos não devem ser publicadas nas redes sociais por Tracy Le Blanc, Pexels
Manter sistemas operacionais e aplicativos atualizados ajuda a reduzir vulnerabilidades de segurança por Zeleboba, Pexels
Acompanhar regularmente o CPF ajuda a identificar movimentações desconhecidas e agir rapidamente diante de suspeitas por Bertolli Fotografia, Pexels
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Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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Tags:

Minas Gerais Golpe

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