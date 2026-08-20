BRASIL

Mulher de 38 anos que fingia ter 12 é condenada pela Justiça

Amanda foi condenada pelos crimes de estelionato e falsa identidade

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:46

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano Crédito: Reprodução

Após passar por audiência de instrução e julgamento na quarta-feira (19), Amanda Maria Souza de Oliveira, de 38 anos, que fingia ter 12 anos, foi condenada nesta quinta-feira (20) a um ano, seis meses e 10 dias de reclusão e quatro meses e 18 dias de detenção.

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio. Amanda foi condenada pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Nas alegações finais, a defesa pediu a absolvição da ré, mas o pedido não foi atendido.

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano 1 de 7

Conforme apurado, Amanda não poderá recorrer em liberdade e ficará presa em regime semiaberto. A defesa ainda não se pronunciou sobre a condenação.

A audiência aconteceu presencialmente em Joinville, no Norte de Santa Catarina, e contou com depoimentos da acusação, da defesa e da própria ré.

Amanda foi presa no dia 2 de junho deste ano, após enganar uma família por mais de um ano. Ela foi detida em Joinville, Santa Catarina.

Segundo informações do g1, ela viveu por cerca de 14 meses com a família no distrito de Pirabeiraba. Durante esse período, alegou que havia sido forçada a fazer uso de hormônios, o que teria lhe dado uma aparência mais velha.