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Mulher deixa carro ligado com chave para abrir portão, veículo é furtado e STJ manda seguro indenizar

Decisão considerou que deixar a chave na ignição por breve período não foi suficiente para caracterizar agravamento do risco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:33

Carro com chave na ignição
Carro com chave na ignição Crédito: Shutterstock

Uma mulher que deixou o carro ligado e com a chave na ignição enquanto descia para abrir o portão de casa terá direito a receber a indenização do seguro após o veículo ser furtado. A decisão foi tomada por unanimidade pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A auxiliar de enfermagem Virma Maria da Cruz Alves chegava em casa quando saiu do automóvel por alguns instantes para abrir o portão. Enquanto ela estava fora do veículo, dois homens se aproximaram em uma motocicleta. Um deles percebeu que a chave permanecia na ignição, entrou no carro e fugiu.

Após o furto, Virma acionou a Allianz Seguros, mas a empresa negou o pagamento da indenização. A discussão chegou inicialmente ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que deu razão à seguradora.

O tribunal paulista considerou que o contrato previa o dever de cuidado com a segurança do automóvel. Na avaliação da corte, ao deixar a chave na ignição, a motorista descumpriu essa obrigação e perdeu o direito à cobertura.

O caso, no entanto, teve outro desfecho no STJ. Relator do processo, o ministro Villas Bôas Cueva considerou as circunstâncias em que o furto ocorreu. A chave ficou no carro ligado por um curto período, enquanto a motorista realizava uma tarefa cotidiana: abrir o portão da própria residência.

A Terceira Turma acompanhou o entendimento por unanimidade. Para o colegiado, não houve uma conduta da motorista que demonstrasse intenção de facilitar o furto. Dessa forma, a circunstância de o automóvel ter ficado ligado e com a chave na ignição naquele breve intervalo não foi suficiente para afastar o direito à indenização.

A Lei nº 15.040/2024 estabelece, no artigo 16, que “sobrevindo o sinistro, a seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o sinistro caracterizado”.

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