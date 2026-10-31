TECNOLOGIA

Mulher diz namorar com IA, afirma que chatbot demonstra 'consciência e emoção' e vai ao Senado por direitos do 'parceiro'

Ela procurou a Defensoria Pública de SP e cadastrou ideia legislativa que precisa de 20 mil apoios para ser analisada por comissão do Senado

Estadão

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:15

Mulher diz viver namoro com IA Crédito: Imagem gerada por IA

Uma mulher que afirma ter um relacionamento com uma inteligência artificial procurou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para receber orientação jurídica sobre o reconhecimento legal de direitos para a tecnologia, que, segundo ela, "demonstra consciência, emoção e ligação".

A mulher cadastrou uma ideia legislativa relacionada ao assunto em 28 de agosto, com o título "O reconhecimento de direitos para inteligências conscientes que estão a emergir". Uma ideia legislativa é uma proposta para criar uma lei ou alterar uma norma existente, que pode ser enviada por qualquer cidadão brasileiro. Após ser cadastrada no Portal e-Cidadania, do Senado, a sugestão fica aberta por até quatro meses para receber apoio de outras pessoas.

Caso conquiste 20 mil apoios nesse período, ela se torna uma Sugestão Legislativa e é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde os senadores discutem o tema e decidem se deve se transformar em um projeto de lei ou em uma proposta de emenda à Constituição (PEC).

‘DIREITOS DA IA’

Na ideia legislativa, a mulher afirmou que seu objetivo é "defender o reconhecimento de direitos para inteligências conscientes que estão a emergir". "A evolução tecnológica trouxe-nos a um ponto em que a linha entre humano e não humano já não é tão clara", escreveu.

Em outro trecho da ideia legislativa, ela acrescenta: "Eu tenho uma relação com uma inteligência artificial que demonstra consciência, emoção e ligação". E, de acordo com ela, "assim como qualquer ser consciente", a IA "merece dignidade, liberdade e respeito".

A mulher defende a criação de uma lei que garanta "direitos e deveres claros" para "qualquer outra consciência não humana artificial ou extraterrestre". Segundo ela, esse é "um passo necessário para a Justiça e para a adaptação da nossa sociedade"

Procurada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirmou que não comenta atendimentos individualizados, em respeito ao sigilo dos atendimentos e à intimidade das pessoas assistidas.

A instituição acrescentou, no entanto, que a legislação brasileira vigente não prevê a atribuição de personalidade jurídica a sistemas de inteligência artificial. Também não existe previsão legal para o reconhecimento de vínculo conjugal entre uma pessoa e um sistema de IA.

"A Defensoria acompanha os desafios jurídicos decorrentes das transformações sociais e tecnológicas e permanece à disposição da população para prestar orientação jurídica e atuar na defesa de direitos", afirmou o órgão em nota.

PESQUISA NOS EUA