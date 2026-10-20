JUSTA CAUSA

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams

Trabalhadora admitiu que usava ferramenta corporativa e comunicação interna para manter conversas pessoais.

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:42

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams Crédito: Shutterstock

Uma trabalhadora foi demitida por justa causa após manter conversas de cunho pessoal e sexual com um colega de trabalho pelo Microsoft Teams durante o expediente. As mensagens, inclusive, faziam referência a encontros de natureza particular durante o horário de trabalho e nas dependências da empresa.

Em depoimento, a mulher admitiu que mantinha um relacionamento íntimo e que pode ter trocado mensagens de teor sexual com outros colegas. O caso foi divulgado pela 5ª Vara do Trabalho de Osasco (SP) no último dia 5, após a Justiça manter a justa causa aplicada.

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Segundo a juíza Cristiane Serpa Panzan, a confissão “afasta controvérsia substancial acerca da autoria das comunicações e confere especial força probatória ao documento”. A magistrada destacou que não se tratou de episódio isolado, mensagem ocasional ou utilização meramente episódica da ferramenta empresarial para assunto particular.

Na sentença, foi ressaltado que a falta grave não foi atribuída à trabalhadora em razão do conteúdo de sua vida privada, de escolhas pessoais ou da existência de um relacionamento com outro empregado. “O fundamento da penalidade reside na forma pela qual essa esfera particular foi reiteradamente introduzida no ambiente profissional”, explicou a julgadora.

Em defesa, a empresa juntou normas internas que disciplinam o uso dos recursos corporativos e preveem o monitoramento das comunicações realizadas por seus sistemas. Para a magistrada, não houve ilicitude na prova em razão do rastreamento da ferramenta, como alegado pela autora.

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“O monitoramento realizado, nos limites demonstrados nos autos, insere-se no exercício regular do poder diretivo e fiscalizatório empresarial, não configurando, por si só, violação à intimidade ou à privacidade da trabalhadora”, pontuou, acrescentando que a jurisprudência admite esse tipo de controle.

Ao julgar o caso, a magistrada esclareceu que a gravidade da conduta não decorre exclusivamente do conteúdo sexual das mensagens, mas “resulta da conjugação de diversos elementos: utilização de instrumento corporativo; ocorrência durante a jornada; reiteração por vários meses; participação de colegas de trabalho; conteúdo manifestamente estranho às atividades profissionais; e referências a encontros íntimos durante o expediente e nas próprias dependências empresariais”.