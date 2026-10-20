Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams

Trabalhadora admitiu que usava ferramenta corporativa e comunicação interna para manter conversas pessoais.

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:42

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams
Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams Crédito: Shutterstock

Uma trabalhadora foi demitida por justa causa após manter conversas de cunho pessoal e sexual com um colega de trabalho pelo Microsoft Teams durante o expediente. As mensagens, inclusive, faziam referência a encontros de natureza particular durante o horário de trabalho e nas dependências da empresa.

Em depoimento, a mulher admitiu que mantinha um relacionamento íntimo e que pode ter trocado mensagens de teor sexual com outros colegas. O caso foi divulgado pela 5ª Vara do Trabalho de Osasco (SP) no último dia 5, após a Justiça manter a justa causa aplicada.

RESUMO: Mãe solo é obrigada por chefe a ficar até as 20h com a filha chorando de fome no trabalho

TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP
A trabalhadora relatou humilhações públicas, como críticas na frente dos colegas e comentários de que mantinha o emprego por ser "necessitada e mãe solo". por Karol G, Pexels
Em um dos episódios, ela foi impedida de sair no horário para buscar a filha na escola e precisou permanecer até as 20h no trabalho com a criança, que chorava de fome e cansaço. por Imagem gerada por IA
Testemunhas confirmaram os relatos, incluindo o ambiente de trabalho hostil e o episódio envolvendo a filha da funcionária, o que fundamentou a condenação. por Divulgação
A Terceira Turma do TRT-BA manteve a decisão por unanimidade, destacando que as condutas eram reiteradas e configuravam assédio moral. Ainda cabe recurso. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
1 de 5
TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP

Segundo a juíza Cristiane Serpa Panzan, a confissão “afasta controvérsia substancial acerca da autoria das comunicações e confere especial força probatória ao documento”. A magistrada destacou que não se tratou de episódio isolado, mensagem ocasional ou utilização meramente episódica da ferramenta empresarial para assunto particular.

Na sentença, foi ressaltado que a falta grave não foi atribuída à trabalhadora em razão do conteúdo de sua vida privada, de escolhas pessoais ou da existência de um relacionamento com outro empregado. “O fundamento da penalidade reside na forma pela qual essa esfera particular foi reiteradamente introduzida no ambiente profissional”, explicou a julgadora.

Em defesa, a empresa juntou normas internas que disciplinam o uso dos recursos corporativos e preveem o monitoramento das comunicações realizadas por seus sistemas. Para a magistrada, não houve ilicitude na prova em razão do rastreamento da ferramenta, como alegado pela autora.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
1 de 12
Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

“O monitoramento realizado, nos limites demonstrados nos autos, insere-se no exercício regular do poder diretivo e fiscalizatório empresarial, não configurando, por si só, violação à intimidade ou à privacidade da trabalhadora”, pontuou, acrescentando que a jurisprudência admite esse tipo de controle.

Ao julgar o caso, a magistrada esclareceu que a gravidade da conduta não decorre exclusivamente do conteúdo sexual das mensagens, mas “resulta da conjugação de diversos elementos: utilização de instrumento corporativo; ocorrência durante a jornada; reiteração por vários meses; participação de colegas de trabalho; conteúdo manifestamente estranho às atividades profissionais; e referências a encontros íntimos durante o expediente e nas próprias dependências empresariais”.

Assim, considerando que a conduta ultrapassou o mero desvio ocasional e apresentou gravidade suficiente para caracterizar mau procedimento e ato de indisciplina, a juíza rejeitou o pedido de reversão da justa causa.

Mais recentes

Imagem - PM vira ré por morte de mulher baleada durante abordagem e MP pede indenização de R$ 1 milhão à família

PM vira ré por morte de mulher baleada durante abordagem e MP pede indenização de R$ 1 milhão à família
Imagem - Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa

Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa
Imagem - Primas que sumiram após saída de boate foram mortas a tiros depois de aceitarem convite para 'after'

Primas que sumiram após saída de boate foram mortas a tiros depois de aceitarem convite para 'after'