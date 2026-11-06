Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:54
Uma discussão na fila do banheiro de um bar terminou com uma mulher esfaqueada no pescoço durante uma festa de Halloween, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo (1º). A vítima, identificada como Tainá Polegato Alves, está internada na UTI, de acordo com informações do g1 São Paulo.
Tainá estava acompanhada de amigos no Bar Cristal Rock quando foi ao banheiro e se desentendeu com outra mulher, que a acusou de furar a fila. A vítima relatou que houve uma breve troca de palavras e que chegou a ouvir uma ameaça de esfaqueamento, mas não acreditou que fosse real por causa da temática da festa.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tainá contou que inicialmente pensou que a faca fosse de mentira. Ela só percebeu a gravidade da situação quando começou a sangrar. “Eu demorei uns 10 segundos para entender porque era Halloween. Eu achei que era uma faca de mentira. Eu só me dei conta quando o sangue começou a espirrar”, relatou.
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada
Imagens de uma câmera de segurança mostram uma mulher se aproximando de Tainá e tocando em seu braço. Depois de uma rápida troca de palavras, ela faz um movimento com um objeto em direção ao pescoço da vítima. A gravação registra o momento do ataque.
Tainá relatou que passou a ter dificuldade para engolir e que exames identificaram uma lesão em um ramo da artéria carótida. Segundo a vítima, os médicos avaliaram a possibilidade de uma cirurgia por causa de um sangramento interno. “Se eu estou viva aqui hoje, é Deus mesmo”, afirmou.
A mulher apontada como responsável pelo ataque foi identificada no boletim de ocorrência como Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, de 43 anos. Uma faca encontrada na bolsa dela foi apreendida e encaminhada para perícia. A vítima e testemunhas também prestaram depoimento.
Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal leve e porte de arma branca, com encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. Durante o registro, a suspeita afirmou que não estava se sentindo bem e que fazia uso de medicamentos controlados. O Samu foi acionado e ela foi levada a uma unidade de saúde. Tainá disse que pretende buscar a responsabilização pelo ataque.