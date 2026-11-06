Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’

Tainá Polegato Alves está internada na UTI e imagens de segurança registraram o momento do ataque

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:54

Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada Crédito: Reprodução

Uma discussão na fila do banheiro de um bar terminou com uma mulher esfaqueada no pescoço durante uma festa de Halloween, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo (1º). A vítima, identificada como Tainá Polegato Alves, está internada na UTI, de acordo com informações do g1 São Paulo.

Tainá estava acompanhada de amigos no Bar Cristal Rock quando foi ao banheiro e se desentendeu com outra mulher, que a acusou de furar a fila. A vítima relatou que houve uma breve troca de palavras e que chegou a ouvir uma ameaça de esfaqueamento, mas não acreditou que fosse real por causa da temática da festa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tainá contou que inicialmente pensou que a faca fosse de mentira. Ela só percebeu a gravidade da situação quando começou a sangrar. “Eu demorei uns 10 segundos para entender porque era Halloween. Eu achei que era uma faca de mentira. Eu só me dei conta quando o sangue começou a espirrar”, relatou.

Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada

Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada por Reprodução
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada por Reprodução
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada por Reprodução
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada por Reprodução
1 de 4
Mulher foi parar na UTI após ser esfaqueada por Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança mostram uma mulher se aproximando de Tainá e tocando em seu braço. Depois de uma rápida troca de palavras, ela faz um movimento com um objeto em direção ao pescoço da vítima. A gravação registra o momento do ataque.

Tainá relatou que passou a ter dificuldade para engolir e que exames identificaram uma lesão em um ramo da artéria carótida. Segundo a vítima, os médicos avaliaram a possibilidade de uma cirurgia por causa de um sangramento interno. “Se eu estou viva aqui hoje, é Deus mesmo”, afirmou.

A mulher apontada como responsável pelo ataque foi identificada no boletim de ocorrência como Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, de 43 anos. Uma faca encontrada na bolsa dela foi apreendida e encaminhada para perícia. A vítima e testemunhas também prestaram depoimento.

Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal leve e porte de arma branca, com encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. Durante o registro, a suspeita afirmou que não estava se sentindo bem e que fazia uso de medicamentos controlados. O Samu foi acionado e ela foi levada a uma unidade de saúde. Tainá disse que pretende buscar a responsabilização pelo ataque.

Leia mais

Imagem - Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Imagem - Três sites de apostas voltam a funcionar após decisão da Justiça; entenda

Três sites de apostas voltam a funcionar após decisão da Justiça; entenda

Imagem - Pesquisador da USP é morto a tiros por PM após disputa de velocidade durante viagem entre RJ e SP

Pesquisador da USP é morto a tiros por PM após disputa de velocidade durante viagem entre RJ e SP

Tags:

Mulher foi Parar na uti Após ser Esfaqueada

Mais recentes

Imagem - Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio
Imagem - Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia

Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia
Imagem - Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta