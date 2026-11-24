FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas três dias após pedir medida protetiva contra ex; suspeito é encontrado morto em motel

Simone Maria Fernandes, 49 anos, foi atacada na garagem do condomínio onde morava e suspeito foi encontrado morto em um motel na manhã seguinte; circunstâncias da morte são investigadas

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:36

Mulher é morta a facadas três dias após pedir medida protetiva contra ex; suspeito é encontrado morto em motel Crédito: Reprodução

Uma mulher de 49 anos foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (23), na Zona Leste de São Paulo, três dias depois de registrar uma ocorrência contra o ex-namorado e solicitar medidas protetivas de urgência. A vítima, identificada como Simone Maria Fernandes, era mãe de três filhos. As informações são do g1 São Paulo.

O ex-namorado, Fernando Martins Santana, 50 anos, é apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio. Após o crime, ele fugiu e foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24), em um quarto de motel no bairro do Ipiranga, na Zona Sul da capital. A causa da morte ainda é investigada.

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Segundo o boletim de ocorrência, Simone procurou a 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na última sexta-feira (20), para denunciar Fernando e pedir medidas protetivas. O documento enquadra o caso como feminicídio cometido em descumprimento de medida protetiva, mas não informa quando a proteção foi concedida pela Justiça nem se o suspeito havia sido notificado.

O ataque aconteceu em um condomínio residencial na Rua Doutor Mariano Cursino de Moura. Conforme relatos colhidos pela polícia, Fernando teria abordado Simone na entrada do prédio e a levado até a garagem, onde a esfaqueou. Mesmo gravemente ferida, Simone conseguiu chegar à escadaria do edifício, enquanto pedia ajuda aos moradores. Quando a Polícia Militar chegou, encontrou a mulher com mais de dez ferimentos, ainda consciente e com dores. Ela contou aos policiais que tinha três filhos, que não estavam no local.

Durante o atendimento, Simone sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao Hospital Santa Marcelina. Na unidade, teve outras duas paradas e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi comunicada à Polícia Civil durante a madrugada de terça-feira.

Suspeito foi encontrado morto em motel

Depois de deixar o condomínio, Fernando teria fugido em um carro preto. A polícia recebeu ainda a informação de que ele publicou uma foto no status do WhatsApp acompanhada da frase “Fui, depois”. Na manhã de terça-feira, a delegacia responsável pela investigação foi informada de que o homem havia sido encontrado morto em um quarto do Motel Mustang, no Ipiranga. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, e um médico constatou a morte no local.