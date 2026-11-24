FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo ex dentro do próprio salão de beleza; suspeito é sargento reformado

Joelma Ester Pereira da Silva, 33 anos, foi assassinada a tiros; ex-companheiro foi preso horas depois de fugir

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:10

Mulher é morta pelo ex dentro do próprio salão de beleza; suspeito é sargento reformado Crédito: Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (24), em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, um sargento reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, de 49 anos, que foi preso horas depois do crime. A vítima foi identificada como Joelma Ester Pereira da Silva.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 9h e encontraram a mulher morta dentro de casa, no bairro Progresso. O imóvel foi isolado para a realização da perícia. Após levantar informações sobre a autoria do crime, os policiais iniciaram buscas pelo suspeito. Ele foi localizado e preso perto do meio-dia. O veículo utilizado na fuga e o armamento dele foram apreendidos. Depois da prisão, o sargento foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.

Casal estava separado desde 2025

Familiares de Joelma relataram à TV Globo que ela e o suspeito mantiveram um relacionamento por quatro anos, mas estavam separados desde 2025. A mulher foi morta no salão de beleza que funcionava em um dos cômodos da própria residência. Ainda segundo os familiares, horas antes do crime, o homem levou a irmã e o cunhado de Joelma ao trabalho. Após matar a ex-companheira, ele enviou uma mensagem pedindo desculpas a ela.