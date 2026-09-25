Mulher é multada em R$ 35 mil por manter 12 aves silvestres em cativeiro

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:34
Uma mulher foi multada em R$ 35.160 por manter 12 aves silvestres em cativeiro sem autorização ambiental em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os animais foram encontrados nesta segunda-feira (21), em um imóvel no Jardim das Orquídeas, na região do Alvarenga.
A GCM Ambiental, especializada da Guarda Civil Municipal, foi acionada após uma denúncia anônima sobre a criação irregular de aves. No endereço, uma mulher autorizou a entrada dos agentes no quintal da residência, onde foram encontradas as 12 aves mantidas em gaiolas.
Segundo a corporação, a mulher informou que os animais pertenciam ao marido e que ele não tinha autorização ou licença do órgão ambiental competente para mantê-los em cativeiro. Durante a ação, também foram apreendidas 12 gaiolas.
Aves de canto mais traficados no país
Entre as aves resgatadas estão três canários-da-terra, duas coleirinhas, um cancão, um galo-de-campina, um pássaro-preto, um chupim, um sabiá, um chupim-do-brejo e um tico-tico-rei-cinza.
Os animais foram encaminhados ao Zoológico do Parque Estoril, onde passaram a receber acompanhamento veterinário. Eles serão submetidos a avaliações clínicas e exames para verificar as condições de saúde e definir a destinação adequada. Segundo o zoológico, as aves que estiverem aptas poderão ser avaliadas para um possível retorno à natureza.
Durante a fiscalização, foram lavrados o auto de inspeção, o auto de infração ambiental e o termo de apreensão e depósito. A responsável pelo imóvel foi orientada a comparecer a uma unidade do Atende Bem para dar continuidade aos procedimentos administrativos.