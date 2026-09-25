MEIO AMBIENTE

Mulher é multada em R$ 35 mil por manter 12 aves silvestres em cativeiro

Animais foram encontrados em gaiolas durante fiscalização da GCM Ambiental após denúncia

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:34

Mulher é multada em R$ 35 mil por manter 12 aves silvestres em cativeiro em São Bernardo do Campo Crédito: Reprodução

Uma mulher foi multada em R$ 35.160 por manter 12 aves silvestres em cativeiro sem autorização ambiental em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os animais foram encontrados nesta segunda-feira (21), em um imóvel no Jardim das Orquídeas, na região do Alvarenga.

A GCM Ambiental, especializada da Guarda Civil Municipal, foi acionada após uma denúncia anônima sobre a criação irregular de aves. No endereço, uma mulher autorizou a entrada dos agentes no quintal da residência, onde foram encontradas as 12 aves mantidas em gaiolas.

Segundo a corporação, a mulher informou que os animais pertenciam ao marido e que ele não tinha autorização ou licença do órgão ambiental competente para mantê-los em cativeiro. Durante a ação, também foram apreendidas 12 gaiolas.

Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

Entre as aves resgatadas estão três canários-da-terra, duas coleirinhas, um cancão, um galo-de-campina, um pássaro-preto, um chupim, um sabiá, um chupim-do-brejo e um tico-tico-rei-cinza.

Os animais foram encaminhados ao Zoológico do Parque Estoril, onde passaram a receber acompanhamento veterinário. Eles serão submetidos a avaliações clínicas e exames para verificar as condições de saúde e definir a destinação adequada. Segundo o zoológico, as aves que estiverem aptas poderão ser avaliadas para um possível retorno à natureza.