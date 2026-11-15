Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa por invadir casa de colega e furtar cachorro

Equipes da Polícia Militar conseguiram localizar e resgatar o cachorro furtado da tutora na casa da suspeita do crime

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 17:52

O cão foi resgatado pela Polícia Militar e devolvido a verdadeira tutora
O cão foi resgatado pela Polícia Militar e devolvido a verdadeira tutora Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa após invadir a casa de uma colega e furtar o cachorro dela. O caso ocorreu no Centro de Leme, no interior de São Paulo. O cão foi resgatado pela Polícia Militar e devolvido a verdadeira tutora.

O furto do animal foi na tarde desse sábado (14). Equipes da PM foram acionadas após uma mulher denunciar ter sido vítima de furto, e que a autora teria levado apenas o animal de estimação. Uma testemunha que mora perto da casa invadida reforçou ter flagrado o crime.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio

Mais recentes

Imagem - Aposta simples de R$ 3,50 fatura R$ 5,9 milhões da Lotofácil: saiba quem é o vencedor

Aposta simples de R$ 3,50 fatura R$ 5,9 milhões da Lotofácil: saiba quem é o vencedor
Imagem - Mega-Sena de mais de R$ 27 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Mega-Sena de mais de R$ 27 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado
Imagem - Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões