Mulher é presa por invadir casa de colega e furtar cachorro

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Metrópoles
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 17:52
Uma mulher foi presa após invadir a casa de uma colega e furtar o cachorro dela. O caso ocorreu no Centro de Leme, no interior de São Paulo. O cão foi resgatado pela Polícia Militar e devolvido a verdadeira tutora.
O furto do animal foi na tarde desse sábado (14). Equipes da PM foram acionadas após uma mulher denunciar ter sido vítima de furto, e que a autora teria levado apenas o animal de estimação. Uma testemunha que mora perto da casa invadida reforçou ter flagrado o crime.