FEMINICÍDIO

Mulher é surpreendida e morta a facadas por companheiro em fila de supermercado lotado

Suspeito foi preso em flagrante pelo crime ainda no local

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:47

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu após ser atacada a golpes de faca dentro de um supermercado na tarde deste domingo (16), em São Paulo. Segundo informações do g1, o autor do crime seria o companheiro da vítima.

O ataque aconteceu enquanto os dois estavam no estabelecimento. O homem teria surpreendido a mulher na fila de um dos departamentos de pedidos e desferido golpes de faca contra ela. Pessoas que estavam próximas se assustaram com a violência e deixaram o local.

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão 1 de 4

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito também ficou ferido e chegou a ser filmado caído em uma calçada, com lesões nos pés, pouco antes de ser preso.