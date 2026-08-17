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Mulher é surpreendida e morta a facadas por companheiro em fila de supermercado lotado

Suspeito foi preso em flagrante pelo crime ainda no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:47

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu após ser atacada a golpes de faca dentro de um supermercado na tarde deste domingo (16), em São Paulo. Segundo informações do g1, o autor do crime seria o companheiro da vítima.

O ataque aconteceu enquanto os dois estavam no estabelecimento. O homem teria surpreendido a mulher na fila de um dos departamentos de pedidos e desferido golpes de faca contra ela. Pessoas que estavam próximas se assustaram com a violência e deixaram o local.

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
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Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito também ficou ferido e chegou a ser filmado caído em uma calçada, com lesões nos pés, pouco antes de ser preso.

Equipes policiais foram mobilizadas para preservar o local e iniciar a apuração das circunstâncias do crime. O homem foi conduzido à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência estava sendo registrada. O caso será investigado pelo 72º Distrito Policial (Vila Penteado). As identidades da vítima e do suspeito ainda não haviam sido divulgadas.

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Tags:

Crime Feminicídio em Mercado Fila Lotada

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