EM CIMA DA CAMA

Mulher encontra ossada humana em apartamento comprado em leilão; corpo estava no imóvel havia 11 meses

Antiga moradora, de 53 anos, era considerada desaparecida; vizinhos acreditavam que ela havia se mudado para morar com um namorado em outra cidade de Minas Gerais

Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:27

Polícia Militar e a Perícia Civil estiveram no apartamento; restos mortais foram encaminhados ao IML de Patos de Minas Crédito: Reprodução/Patos Hoje

Uma mulher que comprou um apartamento em um leilão encontrou uma ossada humana sobre uma cama ao visitar o imóvel pela primeira vez. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Os restos mortais são de uma antiga moradora, de 53 anos, que estava desaparecida havia cerca de 11 meses.

A compradora, identificada como Kalina Poliane, foi ao apartamento acompanhada de um chaveiro para providenciar a retirada dos móveis e dos demais pertences que ainda estavam no local. Com autorização do filho da antiga proprietária, ela contratou o profissional para abrir o imóvel.

Foi o chaveiro quem percebeu a presença do corpo sobre a cama e alertou Kalina. Abalada com a descoberta, ela não conseguiu acionar a polícia. O próprio profissional utilizou o telefone da compradora para pedir ajuda. As informações foram divulgadas pelo portal de Patos Hoje, que fica na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

A antiga moradora era considerada desaparecida. Familiares e vizinhos acreditavam que ela havia deixado o apartamento para morar com um suposto namorado em Varjão de Minas, também no estado mineiro.

Segundo um vizinho identificado como Valuz, os moradores do prédio não perceberam nenhum odor vindo do imóvel. Ele atribuiu isso ao fato de as portas estarem bem vedadas e as janelas permanecerem fechadas.

Enterro 1 de 5

O homem contou que acordou com a movimentação das equipes policiais e da perícia no edifício. Embora não tivesse uma relação próxima com a mulher, afirmou que os dois mantinham uma boa convivência e costumavam se encontrar nos corredores.