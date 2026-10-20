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Mulher finge pedir pizza para acionar a polícia após ser agredida pelo ex; suspeito fugiu levando bebê de três meses

Após a ligação disfarçada, policiais foram ao endereço, mas o suspeito havia fugido com o filho do casal; criança foi encontrada sozinha e o homem acabou preso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:53

Mulher finge pedir pizza para acionar a polícia após ser agredida pelo ex; suspeito fugiu levando bebê de três meses
Mulher finge pedir pizza para acionar a polícia após ser agredida pelo ex; suspeito fugiu levando bebê de três meses Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma mulher simulou pedir uma pizza ao ligar para o 190 e conseguiu pedir socorro à Polícia Militar após ser agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu na noite de domingo (18), e a estratégia permitiu que ela buscasse ajuda sem despertar a suspeita do homem.

Durante a ligação, a vítima fingiu estar falando com uma pizzaria, enquanto a policial militar que atendeu a chamada tentou entender a situação e confirmar se ela precisava de ajuda. A gravação foi divulgada pela TV Globo nesta terça-feira (20), com a voz da mulher modificada para preservar sua identidade.

Veja um trecho do diálogo:

  • Policial: “Polícia Militar, emergência.”
  • Vítima: “Boa noite, é da pizzaria?”
  • Policial: “Tá tudo bem aí?”
  • Vítima: “Eu gostaria de fazer um pedido. Vai ser meia calabresa e meia muçarela, tá bom?”
  • Policial: “A senhora quer que seja feito contato com a senhora no telefone aí quando se aproximar?”
  • Vítima: “Por favor, você me avisa quando estiver chegando.”

Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia fugido levando o filho do casal, um bebê de apenas três meses. A mulher relatou às equipes que havia sido agredida e continuava sofrendo ameaças. Os policiais iniciaram buscas e encontraram a criança minutos depois, sozinha na residência do pai. Após o resgate do bebê, o homem foi localizado e preso. Segundo a Polícia Militar, o suspeito permanece preso. A criança foi devolvida à mãe.

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