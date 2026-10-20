Mulher finge pedir pizza para acionar a polícia após ser agredida pelo ex; suspeito fugiu levando bebê de três meses

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:53
Uma mulher simulou pedir uma pizza ao ligar para o 190 e conseguiu pedir socorro à Polícia Militar após ser agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu na noite de domingo (18), e a estratégia permitiu que ela buscasse ajuda sem despertar a suspeita do homem.
Durante a ligação, a vítima fingiu estar falando com uma pizzaria, enquanto a policial militar que atendeu a chamada tentou entender a situação e confirmar se ela precisava de ajuda. A gravação foi divulgada pela TV Globo nesta terça-feira (20), com a voz da mulher modificada para preservar sua identidade.
Veja um trecho do diálogo:
Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia fugido levando o filho do casal, um bebê de apenas três meses. A mulher relatou às equipes que havia sido agredida e continuava sofrendo ameaças. Os policiais iniciaram buscas e encontraram a criança minutos depois, sozinha na residência do pai. Após o resgate do bebê, o homem foi localizado e preso. Segundo a Polícia Militar, o suspeito permanece preso. A criança foi devolvida à mãe.