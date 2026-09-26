SONHO REALIZADO

Mulher internada há 3 meses por suspeita de câncer realiza sonho e se casa dentro de hospital: ‘Foi uma felicidade no meu coração’

Maria Iracema, 69 anos, nunca havia subido ao altar e contou com a ajuda de profissionais para realizar o sonho ao lado de Francisco, com quem vive há mais de 10 anos

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:33

Mulher internada há 3 meses por suspeita de câncer realiza sonho e se casa dentro de hospital: ‘Foi uma felicidade no meu coração’ Crédito: Gleison Luz/Fundhacre/Divulgação

Internada há três meses para investigar a suspeito de um câncer no pâncreas, Maria Iracema Linhares da Silva, 69 anos, ganhou um motivo especial para sorrir nessa sexta-feira (25). A paciente se casou com o companheiro, Francisco Closonilson de Lima Silva, 57, na recepção do Hospital do Idoso, em Rio Branco, no Acre. A cerimônia foi acompanhada por familiares, médicos, enfermeiros, pacientes e outros profissionais da unidade. As informações são do g1 Acre.

O casamento foi organizado pela equipe do hospital depois que Maria revelou durante um atendimento que tinha o desejo de oficializar a união. Moradora de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, Maria foi para a capital no fim de junho após começar a sentir dores no estômago. Ela ainda deve passar por uma terceira biópsia para confirmar se está com câncer no pâncreas.

Mulher internada há 3 meses por suspeita de câncer realiza sonho e se casa dentro de hospital: ‘Foi uma felicidade no meu coração’ 1 de 4

Apesar da fase delicada do tratamento, a possibilidade de realizar um antigo sonho transformou a rotina da paciente. “É um momento muito feliz, pois ele faz tudo para mim. Eu não tive filhos com ele, então só posso contar com ele. Mesmo sendo muito bem cuidada, a gente fica aqui triste no hospital e saber que eu ia poder casar foi uma felicidade no meu coração”, contou Maria.



O casal se conhece desde 1985 e está junto há mais de uma década. Durante o período em que Maria está internada, Francisco passou a acompanhá-la diariamente e a ajudá-la em tarefas como levantar da cama, ir ao banheiro e caminhar pela praça da unidade. Maria nunca havia se casado no religioso e conta que já tinha tentado realizar a cerimônia anteriormente, mas os custos impediram que o sonho saísse do papel.

Eu sempre quis [casar], a gente até já tinha tentado antes, mas é aquela coisa, é tudo tão caro que nunca consegui realizar esse sonho. Tenho muita gratidão e, apesar de ser uma fase difícil, de choro e algumas dores, eu estou feliz da vida”, disse. Para Francisco, que tem três filhos adultos de um relacionamento anterior, a cerimônia também teve um significado especial. Ele revelou que nunca havia usado um terno para se casar e admitiu estar nervoso antes do momento. “Eu estou feliz. É a primeira vez que estou colocando um terno”, afirmou.

Além da celebração religiosa, conduzida por um pastor da Assembleia de Deus, igreja frequentada por Maria, a equipe do hospital também ajudou o casal com a documentação necessária para oficializar a união civil. A ideia de realizar o casamento surgiu durante os atendimentos de Maria. Segundo a terapeuta ocupacional Yara Janaína Ribeiro Martins, a paciente demonstrou o desejo de oficializar a união durante uma conversa com profissionais da unidade.

A psicóloga Flávia Aragão também acompanhou Maria e, a partir do relato da paciente, profissionais de diferentes áreas começaram a se mobilizar para organizar a cerimônia. O hospital conseguiu doações para praticamente todos os detalhes da celebração. Maria recebeu um vestido de noiva, enquanto Francisco ganhou um terno. O casal também recebeu bolo e decoração para transformar a recepção da unidade em cenário do casamento.

Segundo Janaína, a longa permanência no hospital já vinha afetando emocionalmente a paciente, que passou a apresentar ansiedade e sintomas depressivos. Por isso, além do tratamento físico, a equipe multiprofissional passou a acompanhar o bem-estar e a saúde mental de Maria.