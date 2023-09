Mulher lidera lista dos 10 maiores bilionários do Brasil

A anual Lista Forbes de Bilionários Brasileiros apontou Vicky Safra, viúva do fundador do Banco Safra, como a maior bilionária do país. Seguindo as novas diretrizes da revista, em que o patrimônio dos participantes é agrupado ao de sua família, a filantropia seria detentora de um patrimônio de R$ 87,8 bilhões que lhe rendeu a primeira colocação feminina desde a criação da lista em 2011. Neste ano as mulheres representam 22% do grupo de bilionários brasileiros, tendo 60 posições divididas entre empreendedoras e herdeiras.