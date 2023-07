Mulher morre após visitar filho internado por acidente de moto

Uma mulher morreu após bater a moto que dirigia em um ônibus, na tarde desta quarta-feira (12), no Centro e Vitória, Espirito Santo. A vítima tinha saído do hospital, onde o filho de 23 anos está internado há uma semana depois de sofrer um acidente de trânsito com a mesma motocicleta.



A mãe do jovem tinha 41 anos, e estava na garupa da Honda que o marido pilotava. O companheiro a mulher perdeu o controle da moto após bater na lateral de um ônibus que passava próximo ao casal.