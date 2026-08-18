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Mulher morta a facadas pelo marido em fila de mercado foi demitida de emprego por faltas sucessivas após agressões em casa

Amiga afirma que Angelita aparecia machucada no trabalho e chegou a ficar uma semana afastada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:58

Angelita foi morta por Lafayete em fila de mercado
Angelita foi morta por Lafayete em fila de mercado Crédito: Reprodução

As agressões sofridas por Angelita Manoela Rodrigues, 40 anos, morta a facadas na fila de um mercado em São Paulo no último domingo (16), não teriam ficado restritas à vida dentro de casa. Segundo uma amiga da vítima, as violências cometidas pelo companheiro, Lafayete Gonzaga da Silva, também tiveram consequências no trabalho e fizeram com que Angelita fosse demitida

Isso após a vítima faltar repetidamente por causa dos ferimentos provocados por Lafayete em episódios de violência doméstica. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Leila Lira, de 45 anos, colega de trabalho, contou que conhecia o histórico de violência do casal. As duas trabalharam juntas em uma empreiteira, onde Angelita atuava como auxiliar de limpeza e Lafayete como eletricista.

Segundo a amiga, a vítima aparecia no trabalho frequentemente machucada após as agressões. "Ela sempre ia trabalhar com a cara machucada. Todo mundo na empresa sabia. [...] Ele era agressivo, dominador, humilhava ela na frente de todo mundo", relatou Leila. De acordo com a amiga, Lafayete costumava beber, retornava para casa embriagado e iniciava discussões com Angelita.

Angelita foi morta a facadas por Lafayete

Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
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Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução

As agressões, segundo ela, eram físicas e verbais e vinham acompanhadas de ameaças. Em determinado momento, as amigas chegaram a alugar uma casa para que Angelita pudesse se afastar do companheiro. A violência afetou o emprego de Angelita, que ficava tão machucada após as agressões que não conseguia comparecer ao trabalho.

As faltas se acumulavam e, posteriormente, ela acabou desligada da empresa. "Ela apanhava, ficava muito machucada e acabava ficando sem trabalhar, às vezes por uma semana", afirmou a amiga. Lafayete também deixou a empreiteira onde os dois trabalhavam. Conforme o relato, ele foi demitido porque o comportamento dele gerava medo entre os funcionários, especialmente por trabalhar com eletricidade.

O histórico de violência terminou em um ataque dentro de um supermercado no domingo. Segundo as informações reunidas sobre o caso, Lafayete foi até o estabelecimento e atacou Angelita pelas costas enquanto ela aguardava na fila do açougue. Câmeras de segurança registraram a ação, que provocou correria e desespero entre os clientes.

Algumas pessoas tentaram impedir o agressor, mas ele conseguiu deixar o supermercado. Angelita foi encontrada gravemente ferida e encaminhada ao Hospital Municipal da Brasilândia, mas morreu após não resistir aos ferimentos. Antes do ataque contra a companheira, Lafayete teria matado a cachorra de Angelita a facadas. Pouco depois de fugir do mercado, ele foi encontrado ferido nos pés, caído em uma calçada, e acabou preso.

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Tags:

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