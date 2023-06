Mulher morta gravou vídeo ao fugir do marido: 'Se eu morrer, foi ele'

Crédito: Reprodução

Uma mulher foi morta a tiros no início da manhã de domingo (18) na frente do fórum de São José da Tapera, em Alagoas, momentos após gravar um vídeo afirmando que seu marido iria matá-la.



A jovem Mônica Cavalcante, de 26 anos, foi morta perto de onde morava. A polícia faz buscas pelo marido, que está foragido, suspeito de feminicídio. Ela deixou dois filhos.



No celular da vítima, foram achados três vídeos com recados. "Quem achar esse celular, se eu tiver [sic] morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Ele me agrediu várias vezes, psicologicamente e fisicamente", disse.

Ela diz que a fúria do marido foi provocada por uma "brincadeira boba", fruto de um comentário feito pelo pai dela, durante uma festa na noite de ontem. Mônica não deu detalhes do episódio nos vídeos.

"Ele é abusivo e quer atirar em mim. Me defendam", diz ela, aos prantos, em um dos vídeos. "Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpem se alguém tá triste com esse vídeo, mas não fiquem. Eu tô apenas tentando me esconder dele", afirma em outro. "Fiz de tudo para a gente ser feliz, mas não deu."

Mônica deixou um recado a mulheres que sofrem com violência doméstica. "Se você estiver passando por esse momento, não aceite. A gente merece ser feliz, ter paz. Não é culpa sua se você tiver [sic] passando por esse momento. Se eu for, eu vou em paz, tranquila, com a consciência que deu tudo certo da minha parte."

Ela chegou a se separar do marido, mas recentemente tinha voltado com ele, na tentativa de reatar o casamento.

O corpo de Mônica será velado na casa da avó e sepultado na manhã desta segunda-feira (19) no cemitério da cidade.