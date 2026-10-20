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Mulher negra descobre comentários racistas sobre ela em grupo de salão, aciona justiça e vai receber indenização

Juíza considerou discriminatórias as mensagens trocadas por pessoas ligadas ao estabelecimento e fixou reparação de R$ 15 mil por danos morais; decisão ainda cabe recurso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:11

Mulher negra descobre comentários racistas sobre ela em grupo de salão, aciona justiça e vai receber indenização
Mulher negra descobre comentários racistas sobre ela em grupo de salão, aciona justiça e vai receber indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Um salão de beleza foi condenado a indenizar em R$ 15 mil uma cliente que sofreu discriminação racial durante um atendimento. A decisão da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital considerou que a consumidora foi alvo de comentários depreciativos em um grupo de mensagens, após ser informada de que seriam cobrados valores adicionais porque seu cabelo exigiria “maior tempo e cuidado”.

Segundo o processo, a mulher tomou conhecimento das conversas mantidas entre pessoas ligadas ao estabelecimento, nas quais foi alvo de comentários discriminatórios. A defesa alegou que a associação da cliente a um animal teria sido feita em sentido esportivo ou figurado, sem intenção racista.

Racismo tem danos imensos na vida da criança

Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock
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Racismo tem danos imensos na vida da criança por Shutterstock

A juíza Simone Nojiecoski dos Santos rejeitou a justificativa e afirmou que a associação pejorativa de uma mulher negra a um animal de plumagem preta e hábitos carniceiros representa uma forma de desumanização e degradação étnico-racial. Para a magistrada, o conteúdo das mensagens atingiu a identidade racial e a dignidade da consumidora, mesmo tendo circulado em um grupo interno.

Violação aos direitos da consumidora

Na sentença, a juíza destacou que o empregador pode ser responsabilizado pelos danos causados por seus funcionários no exercício do trabalho ou em razão dele. Também citou o Código de Defesa do Consumidor, que garante proteção contra práticas comerciais abusivas e o direito à reparação por danos sofridos.

A magistrada considerou que a humilhação vivida pela cliente ultrapassou um mero desentendimento comercial e atingiu sua esfera íntima, especialmente porque os comentários partiram de pessoas a quem havia confiado seus cuidados estéticos. A decisão aplicou ainda o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta o Judiciário a identificar e combater estereótipos negativos associados a grupos raciais historicamente marginalizados. O salão foi condenado ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

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