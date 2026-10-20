RACISMO

Mulher negra descobre comentários racistas sobre ela em grupo de salão, aciona justiça e vai receber indenização

Juíza considerou discriminatórias as mensagens trocadas por pessoas ligadas ao estabelecimento e fixou reparação de R$ 15 mil por danos morais; decisão ainda cabe recurso

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:11

Mulher negra descobre comentários racistas sobre ela em grupo de salão, aciona justiça e vai receber indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Um salão de beleza foi condenado a indenizar em R$ 15 mil uma cliente que sofreu discriminação racial durante um atendimento. A decisão da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital considerou que a consumidora foi alvo de comentários depreciativos em um grupo de mensagens, após ser informada de que seriam cobrados valores adicionais porque seu cabelo exigiria “maior tempo e cuidado”.

Segundo o processo, a mulher tomou conhecimento das conversas mantidas entre pessoas ligadas ao estabelecimento, nas quais foi alvo de comentários discriminatórios. A defesa alegou que a associação da cliente a um animal teria sido feita em sentido esportivo ou figurado, sem intenção racista.

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A juíza Simone Nojiecoski dos Santos rejeitou a justificativa e afirmou que a associação pejorativa de uma mulher negra a um animal de plumagem preta e hábitos carniceiros representa uma forma de desumanização e degradação étnico-racial. Para a magistrada, o conteúdo das mensagens atingiu a identidade racial e a dignidade da consumidora, mesmo tendo circulado em um grupo interno.

Violação aos direitos da consumidora

Na sentença, a juíza destacou que o empregador pode ser responsabilizado pelos danos causados por seus funcionários no exercício do trabalho ou em razão dele. Também citou o Código de Defesa do Consumidor, que garante proteção contra práticas comerciais abusivas e o direito à reparação por danos sofridos.