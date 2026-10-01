JUSTIÇA

Mulher paga R$ 1,3 mil por fogão e tanquinho, não recebe produtos e ganha indenização de banco e rede varejista

Consumidora recebeu aviso de que compra havia sido cancelada por falta de pagamento, mas banco confirmou que valor foi transferido à loja

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:44

Justiça Crédito: Shutterstock

Uma consumidora que pagou R$ 1.387,52 por um fogão e um tanquinho de lavar roupas, mas não recebeu os produtos nem teve o dinheiro devolvido, será indenizada em R$ 4 mil por danos morais. A decisão foi proferida pela juíza Josane Noronha, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Macaíba, no Rio Grande do Norte (RN).

De acordo com os autos, a mulher realizou a compra pela plataforma digital de uma rede varejista e efetuou o pagamento integral por meio de Pix. Apesar de a transação ter sido concluída, ela recebeu um e-mail informando que o pedido havia sido cancelado por “falta de pagamento”.

No dia seguinte, a consumidora foi até uma loja física da empresa para buscar esclarecimentos. No local, representantes da varejista informaram que o valor estaria retido pelo banco e orientaram a cliente a abrir um procedimento de contestação, sob a alegação de que o pagamento não constava no sistema da empresa.

Após a contestação, o banco reconheceu a transação e informou que o valor havia sido debitado da conta da consumidora e transferido para a rede varejista. Mesmo assim, segundo os autos, as empresas passaram a atribuir uma à outra a responsabilidade pelo problema.

Sem receber os eletrodomésticos ou o dinheiro de volta, a consumidora recorreu à Justiça. Ao analisar o caso, a magistrada entendeu que o banco e a rede varejista integravam a cadeia de fornecimento e, por isso, deveriam responder solidariamente pelos prejuízos causados à cliente.

A decisão determinou a restituição integral dos R$ 1.387,52 pagos pela consumidora. Além disso, as empresas foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4 mil por danos morais, com incidência de correção monetária e juros.