CONCURSO PÚBLICO

Mulher passa três vezes por detector de metais, faz prova e acaba eliminada por usar brincos

Regras do concurso proibiam o uso de adornos durante a prova; candidata questiona a falta de orientação antes de concluir o exame

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 15:49

Mulher passa três vezes por detector de metais, faz prova e acaba eliminada por usar brincos Crédito: Reprodução

Ela passou pelos procedimentos de segurança, atravessou o detector de metais três vezes e conseguiu concluir toda a prova. Mas, quando pediu autorização para ir ao banheiro, acabou sendo informada de que estava eliminada do concurso público para professor da rede estadual do Ceará. O motivo: os brincos que usava durante o exame, apesar de nenhuma das verificações anteriores ter identificado o acessório. O caso aconteceu no último domingo (22), na Escola de Ensino Médio José de Alencar, no bairro Messejana, em Fortaleza. As informações são do g1 Ceará.

A candidata, que preferiu não ser identificada, afirma que ficou surpresa ao ser comunicada da eliminação e questiona a atuação dos fiscais, já que, segundo ela, não houve qualquer orientação para retirar os brincos antes ou durante a realização da prova. A participante reconhece que o edital proibia o uso de adornos, mas considera que a fiscalização deveria ter identificado a situação antes do início do exame. Ela também afirma que outras candidatas foram eliminadas pelo mesmo motivo naquele local e que houve participantes que sequer conseguiram começar a prova por não conseguirem retirar os acessórios.

"Fiquei extremamente surpresa, principalmente porque havia passado diversas vezes pelos procedimentos de fiscalização, sem que ninguém me alertasse sobre o acessório. Além disso, naquele mesmo intervalo de tempo, outras duas mulheres foram eliminadas pelo mesmo motivo ou parecido", relatou.

Regra proibia brincos, anéis e outros acessórios

O edital do concurso estabelecia a proibição de objetos metálicos ou não durante a realização das provas. A restrição incluía pulseiras, cordões, anéis, brincos e piercings de qualquer material, além de chaveiros e chaves eletrônicas. A regra também valia para a circulação dos candidatos em salas, corredores e banheiros.

A candidata afirma que não questiona a existência da norma, mas a maneira como ela foi aplicada. Na avaliação dela, os fiscais poderiam ter orientado os participantes durante os procedimentos de entrada, permitindo a retirada dos acessórios antes do início do exame e evitando uma eliminação depois de horas de prova.

A situação também chamou atenção por outros relatos envolvendo o mesmo concurso. Segundo a participante, um candidato chegou a tentar retirar uma aliança com um alicate, mas acabou machucando o dedo e precisou realizar a prova na enfermaria. Em Juazeiro do Norte, o professor de química Richard Sintra, de 51 anos, também foi impedido de fazer o exame após não conseguir retirar a aliança de casamento. O episódio reforçou as reclamações de candidatos sobre a aplicação das regras relacionadas ao uso de objetos pessoais.

Candidata avalia medidas para contestar eliminação

A participante afirma que pretende avaliar medidas administrativas e jurídicas para questionar a decisão. Ela considera que a situação deveria levar em conta as circunstâncias da fiscalização, principalmente o fato de ter passado por diferentes procedimentos de segurança e concluído a prova antes de ser comunicada sobre a irregularidade. "É inadmissível que um candidato passe por diversos procedimentos de fiscalização, realize toda a prova e só depois seja surpreendido com uma eliminação por um acessório que poderia ter sido retirado mediante uma simples orientação", argumenta.

O concurso oferece 2 mil vagas imediatas para professores da rede estadual do Ceará, além de outras mil oportunidades para cadastro reserva. A remuneração inicial prevista é de R$ 7.181,41. Organizado pela Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o certame possui três etapas, começando pelas provas objetivas.

O que diz a organização do concurso

Em nota, a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), responsável pela execução do concurso, afirmou que os procedimentos de segurança seguiram as regras estabelecidas no Edital nº 014/2026 – Seduc/Seplag, publicado no Diário Oficial do Estado.

A organização destacou que o subitem 11.19 proíbe expressamente o porte de objetos metálicos ou não, incluindo brincos, anéis, pulseiras e piercings, independentemente do material de fabricação. Já o subitem 11.20 determina os procedimentos para guardar esses itens em embalagens porta-objetos disponibilizadas pela fiscalização.

Segundo a Funece, a restrição faz parte dos protocolos de segurança adotados em concursos e vestibulares para prevenir tentativas de fraude. A instituição argumenta que determinados adornos podem facilitar o porte de dispositivos eletrônicos de pequenas dimensões, como transmissores e câmeras.

A banca também ressaltou que os candidatos são responsáveis por conhecer as regras do certame. Conforme o subitem 5.2, a inscrição implica aceitação das normas previstas no edital, que também estavam disponíveis no Cartão de Informação do Candidato.