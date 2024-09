MICO

Mulher pensa ter ficado milionária com Lotofácil, conta pra família, mas descobre que ganhou apenas R$ 6

Na Lotofácil da Independência, além dos ganhadores que acertaram os 15 números, houveram 12.294 apostas com 14 acertos ganharam R$ 1.353,14 cada. Já 360.015 apostas com 13 acertos receberam R$ 30. Aquelas com 12 acertos, totalizando 4.072.967 apostas, receberam R$ 12 cada. Por fim, as 21.478.821 apostas com 11 acertos ganharam R$ 6.