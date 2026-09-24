TRANSTORNO DO JOGO

Mulher perde controle das finanças com apostas, acumula dívidas e tem curatela decretada pela Justiça

Marido foi nomeado curador e ficará responsável pela administração dos bens

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:52

Mulher perde controle das finanças com apostas, acumula dívidas e tem curatela decretada pela Justiça Crédito: Shutterstock

A Justiça decretou a curatela parcial de uma mulher diagnosticada com transtorno do jogo patológico e transtorno depressivo grave após episódios de compulsão por apostas provocarem perda de controle sobre as finanças, acúmulo de dívidas e comprometimento do patrimônio familiar. A decisão, divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) na terça-feira (22), restringe a autonomia da mulher para administrar bens, celebrar contratos e praticar outros atos patrimoniais.

O processo foi movido pelo marido, que contou que a esposa realizava apostas em larga escala e chegou a contrair dívidas e empréstimos garantidos por imóveis. Documentos apresentados no processo também apontaram movimentações de grandes quantias em plataformas de apostas e episódios de agravamento da saúde mental associados à compulsão.

Inicialmente, a Justiça havia negado o pedido de curatela provisória por não haver elementos suficientes para comprovar a incapacidade. Posteriormente, a mulher passou por perícia psiquiátrica e entrevista judicial.

Exame constatou transtorno do jogo patológico

A avaliação constatou transtorno do jogo patológico e transtorno depressivo grave. Apesar dos diagnósticos, a perícia apontou que a mulher mantém a compreensão da realidade, orientação e capacidade de expressar sua vontade.

O problema identificado está relacionado especificamente ao controle financeiro durante episódios de compulsão por apostas. Nesses períodos, segundo a perícia, há perda de controle sobre a administração dos recursos e comportamento de dissipação patrimonial.

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A defesa argumentou que a mulher preservava sua capacidade civil e pediu que fosse adotada a tomada de decisão apoiada. O Ministério Público defendeu a curatela e considerou caracterizada uma situação de prodigalidade, marcada por gastos descontrolados que colocam o patrimônio em risco.

Marido foi nomeado curador

Ao analisar o caso, o juízo considerou comprovado o comprometimento patrimonial a partir dos documentos financeiros, do histórico clínico e da perícia. A sentença destacou que a perda de controle financeiro estava associada ao transtorno psiquiátrico diagnosticado.

A Justiça também entendeu que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente para proteger o patrimônio nos períodos em que a própria mulher perde o controle sobre os gastos.

Com isso, foi decretada a curatela parcial para atos relacionados à administração de bens, celebração de contratos e demais questões patrimoniais. O marido foi nomeado curador.

A decisão determinou ainda prestação periódica de contas e uma nova avaliação médica daqui a dois anos, considerando o caráter potencialmente transitório do quadro clínico.

A sentença transitou em julgado e não está mais sujeita a recurso.