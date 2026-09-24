Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher perde controle das finanças com apostas, acumula dívidas e tem curatela decretada pela Justiça

Marido foi nomeado curador e ficará responsável pela administração dos bens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:52

Mulher perde controle das finanças com apostas, acumula dívidas e tem curatela decretada pela Justiça
Mulher perde controle das finanças com apostas, acumula dívidas e tem curatela decretada pela Justiça Crédito: Shutterstock

A Justiça decretou a curatela parcial de uma mulher diagnosticada com transtorno do jogo patológico e transtorno depressivo grave após episódios de compulsão por apostas provocarem perda de controle sobre as finanças, acúmulo de dívidas e comprometimento do patrimônio familiar. A decisão, divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) na terça-feira (22), restringe a autonomia da mulher para administrar bens, celebrar contratos e praticar outros atos patrimoniais.

O processo foi movido pelo marido, que contou que a esposa realizava apostas em larga escala e chegou a contrair dívidas e empréstimos garantidos por imóveis. Documentos apresentados no processo também apontaram movimentações de grandes quantias em plataformas de apostas e episódios de agravamento da saúde mental associados à compulsão.

Inicialmente, a Justiça havia negado o pedido de curatela provisória por não haver elementos suficientes para comprovar a incapacidade. Posteriormente, a mulher passou por perícia psiquiátrica e entrevista judicial.

Exame constatou transtorno do jogo patológico

A avaliação constatou transtorno do jogo patológico e transtorno depressivo grave. Apesar dos diagnósticos, a perícia apontou que a mulher mantém a compreensão da realidade, orientação e capacidade de expressar sua vontade.

O problema identificado está relacionado especificamente ao controle financeiro durante episódios de compulsão por apostas. Nesses períodos, segundo a perícia, há perda de controle sobre a administração dos recursos e comportamento de dissipação patrimonial.

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
1 de 8
O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

A defesa argumentou que a mulher preservava sua capacidade civil e pediu que fosse adotada a tomada de decisão apoiada. O Ministério Público defendeu a curatela e considerou caracterizada uma situação de prodigalidade, marcada por gastos descontrolados que colocam o patrimônio em risco.

Marido foi nomeado curador

Ao analisar o caso, o juízo considerou comprovado o comprometimento patrimonial a partir dos documentos financeiros, do histórico clínico e da perícia. A sentença destacou que a perda de controle financeiro estava associada ao transtorno psiquiátrico diagnosticado.

A Justiça também entendeu que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente para proteger o patrimônio nos períodos em que a própria mulher perde o controle sobre os gastos.

Com isso, foi decretada a curatela parcial para atos relacionados à administração de bens, celebração de contratos e demais questões patrimoniais. O marido foi nomeado curador.

A decisão determinou ainda prestação periódica de contas e uma nova avaliação médica daqui a dois anos, considerando o caráter potencialmente transitório do quadro clínico.

A sentença transitou em julgado e não está mais sujeita a recurso.

Jogadores vão à Justiça para não aparecer em bets

Guilherme Costa Marques: Jogador do Atlético-GO obteve decisão para barrar a utilização de sua identidade esportiva pela Bet365 por Divulgação
Gustavo Vilar: Atleta do Botafogo-SP conseguiu liminar contra a Bet365. A empresa recorreu, mas a decisão foi mantida na segunda instância por Reprodução
Gabriel Barros: Atacante conseguiu liminar para impedir que Cassino Bet e Verabet usem seu nome, imagem e atributos profissionais. por Divulgação
Ricardo Bueno: Atacante do Pouso Alegre e ex-Palmeiras obteve liminar contra a Betano. A decisão também foi confirmada após recurso por Reprodução
Patrick Bezerra: Jogador do Santos emprestado ao Remo teve o pedido de liminar contra a Superbet negado por Reprodução
1 de 5
Guilherme Costa Marques: Jogador do Atlético-GO obteve decisão para barrar a utilização de sua identidade esportiva pela Bet365 por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Atendente trabalha sem folga aos domingos por mais de um ano, processa lanchonete e ganha indenização na Justiça

Atendente trabalha sem folga aos domingos por mais de um ano, processa lanchonete e ganha indenização na Justiça
Imagem - Mãe Loira do funk: Justiça manda prender ex-vereadora Veronica Costa, condenada por torturar o ex

Mãe Loira do funk: Justiça manda prender ex-vereadora Veronica Costa, condenada por torturar o ex
Imagem - Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa

Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa