INDENIZAÇÃO

Mulher perde visão após cirurgia de catarata, aciona Justiça e receberá R$ 25 mil e pensão vitalícia

Justiça condenou município e clínica oftalmológica

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:52

Mulher perde visão após cirurgia de catarata, aciona Justiça e receberá R$ 25 mil e pensão vitalícia Crédito: Shutterstock

Uma auxiliar de cozinha que perdeu irreversivelmente a visão do olho esquerdo após uma cirurgia de catarata será indenizada em R$ 25 mil por danos morais e receberá pensão vitalícia mensal de R$ 483. A decisão é da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville (SC), que condenou solidariamente o município e uma clínica oftalmológica responsável pelo atendimento.

A mulher foi submetida à cirurgia em julho de 2024, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma clínica credenciada pelo município. Ela tinha catarata nos dois olhos. Durante o procedimento no olho esquerdo, houve ruptura da cápsula posterior, o que impediu a implantação da lente intraocular naquele momento.

Após a cirurgia, a paciente permaneceu sem a lente e foi encaminhada para avaliação com um especialista em retina, com indicação de implante posterior. A clínica argumentou que a ruptura era uma complicação conhecida na literatura médica e afirmou que a conduta adotada durante o procedimento foi adequada. O município também negou a ocorrência de erro médico e alegou que a mulher continuou sendo atendida pela rede pública enquanto aguardava o procedimento.

A perícia judicial confirmou que a ruptura da cápsula posterior poderia ocorrer mesmo com a técnica cirúrgica corretamente empregada. Também considerou adequado o encaminhamento inicial para avaliação com o especialista em retina e a decisão de realizar o implante da lente em outro momento.

No entanto, os laudos apontaram falhas na continuidade do atendimento. Segundo a perícia, o acompanhamento clínico foi insuficiente e o prazo para a realização do implante secundário ultrapassou o período considerado adequado. O intervalo usual para o procedimento varia de duas semanas a seis meses, com média de dois a quatro meses.

A avaliação técnica também indicou que a permanência prolongada sem a lente intraocular aumenta o risco de complicações, como o descolamento de retina. Os documentos analisados não demonstraram que a paciente tenha sido alertada sobre o risco de perda visual irreversível, nem permitiram identificar o acompanhamento rigoroso necessário para esse tipo de situação.

Com a evolução do quadro, a mulher desenvolveu descolamento de retina e perdeu definitivamente a visão do olho esquerdo. A perícia esclareceu que não era possível afirmar com certeza que a realização antecipada do implante teria evitado a cegueira, mas concluiu que a demora e a falta de acompanhamento especializado reduziram as chances de preservação da visão.

Na decisão, o magistrado destacou que a responsabilidade dos réus não decorreu da intercorrência durante a cirurgia, mas da condução do tratamento após o procedimento. As provas demonstraram falha na assistência e perda de uma chance terapêutica, o que fundamentou a condenação solidária do município e da clínica.

A sentença também considerou os danos físicos e psicológicos causados pela perda da visão de um dos olhos. A perícia apontou incapacidade parcial e permanente, com redução de 25% da eficiência visual binocular. Embora a limitação não impeça a mulher de exercer a profissão de auxiliar de cozinha, restringe atividades que exigem percepção espacial apurada e reduz o campo visual lateral.