Mulher que beija cantor em vídeo não é Janja; primeira-dama estava na Bélgica

É uma sátira o post de um humorista que associa a primeira-dama Rosângela Lula da SIlva, a Janja, a um vídeo de duas pessoas se beijando em uma festa. As imagens foram gravadas em um evento realizado no dia 18 de julho, em São Paulo, quando ela cumpria agenda na Bélgica.



Conteúdo investigado: Post usa vídeo de mulher e homem se beijando acompanhado do texto “que isso primeira dama??”, sugerindo que a mulher que aparece na gravação seria a primeira-dama Janja Lula da Silva.

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: É uma sátira o post que circula nas redes sociais sugerindo que a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, seja a mulher que aparece em um vídeo beijando um homem em uma festa. A cena foi gravada em um evento da produtora Love Funk, no espaço Villaggio Europeo, no bairro Mooca, em São Paulo, realizado em 18 de julho. Nessa data, Janja sequer estava no país.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), entre 16 e 19 de julho deste ano, a primeira-dama cumpria agenda na Bélgica, integrando a comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por ocasião da III Cúpula CELAC-União Europeia, realizada em Bruxelas. A confirmação consta no decreto publicado no Diário Oficial da União, em 25 de julho:

Em nota enviada ao Comprova, a Secom acrescentou que a participação de Janja nessa missão pode ser conferida em diversas publicações oficiais (site e Twitter da Presidência da República).

O homem que aparece no vídeo é o cantor do gênero brega Manoel Gomes, que ficou conhecido por criar a música “Caneta Azul”, que virou meme na internet. Neste vídeo, publicado no TikTok, é possível ler ao fundo o nome da produtora Love Funk, que promovia a festa, e o artista maranhense beijando várias mulheres no evento.

As imagens do post investigado foram divulgadas pelo youtuber Maicon Küster com a legenda “que isso primeira dama??”. Küster tem 1,9 milhão de seguidores no Twitter e mais de 3,9 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Antes de migrar para a internet, em 2014, Küster fazia shows de comédia em Balneário Camboriú (SC). Foi ao publicar um vídeo de humor no Facebook para divulgar uma dessas apresentações que ganhou fama nas redes sociais. Em entrevista a talk show do SBT, ele conta que o post viralizou. “Aí eu vi que eu era famoso na internet, as pessoas queriam me ver na internet.”

Nos comentários do tuíte verificado, alguns usuários passaram a questionar se a mulher seria mesmo Janja, enquanto outros se divertiram com a publicação.

O Comprova tentou contato com o humorista e youtuber, mas não obteve retorno. Também procurou a assessoria do cantor Manoel Gomes, que não respondeu até o fechamento desta checagem. Não foi possível identificar a mulher que aparece no vídeo beijando o artista.

Sátira, para o Comprova, são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 28 de julho de 2023, a publicação no Twitter somava 3,1 milhões de visualizações, 26,3 mil curtidas, mais de 2 mil compartilhamentos e 836 comentários.

Como verificamos: Para tentar encontrar a origem do vídeo, o Comprova pesquisou se havia outros em redes sociais que relacionavam Janja a um beijo ou a traição. Os buscadores, como no TikTok, completaram a pesquisa com os termos “Janja traindo Lula” e “Janja beijando Manoel Gomes”. O nome do cantor foi pesquisado por conta da legenda usada na peça de desinformação e também de comentários de usuários sobre ele.

A busca resultou em vídeos de Manoel Gomes em uma festa, beijando outras mulheres, além da que aparece nas imagens usadas pelo post investigado. Neste exemplo, há pistas de que o vídeo foi gravado em um evento da produtora Love Funk, relacionado a “10 milhões”.

Na sequência, o Comprova fez uma busca no Google por “festa 10 milhões Love Funk” e encontrou diversas publicações no YouTube, entre elas, uma com a entrevista de Manoel Gomes na festa, vestindo a mesma camisa xadrez com a qual aparece no trecho usado no tuíte.

Após a identificação do evento, foi possível descobrir a data e o local em que foi realizado.

O Comprova ainda entrou em contato com a Secom, com o cantor Manoel Gomes, com a Love Funk e com o autor da publicação.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova fez contato com o responsável pela publicação, mas não obteve resposta até a conclusão desta checagem. Embora a conta que fez o post se apresente como um espaço de entretenimento e recreação, alguns usuários estavam tomando o conteúdo como verdadeiro.

O que podemos aprender com esta verificação: Seja com o intuito de entreter ou de enganar, o uso de vídeos curtos sem a possibilidade de identificação das pessoas na cena pode gerar desinformação ao sugerir o envolvimento de celebridades ou de agentes públicos em determinada situação. Ao se deparar com vídeos em que não fica evidente a identidade das pessoas, desconfie.

Quando a participação de pessoas conhecidas é a razão da viralização de um vídeo, procure notícias sobre o caso em veículos de comunicação nos quais você confie e busque checar a informação através de plataformas de pesquisa, como Google, por exemplo.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.