Mulher que matou a própria mãe e a filha dentro do apartamento da família é condenada a 56 anos de prisão

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Perla Ribeiro
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:56
Amanda Christina Souza Pinto foi condenada a 56 anos e oito meses de prisão pela morte da própria mãe e da filha, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada na quarta-feira (30) pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Além dos dois homicídios, a ré também foi condenada por tortura contra a filha adolescente. O juiz Marco Antônio Silva determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado e negou à mulher o direito de recorrer em liberdade.
Durante o julgamento, Amanda confessou os crimes e afirmou estar arrependida. Segundo seu relato, ela chegou a pensar em tirar a própria vida e teve a ideia de levar a mãe e a filha junto. O caso ocorreu em março de 2023, dentro do apartamento onde a família morava, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Amanda matou a mãe por asfixia e, posteriormente, matou a própria filha. A acusação apontou qualificadoras nos dois homicídios, incluindo meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e violência doméstica e familiar motivada pela condição do sexo feminino. No caso da adolescente, também foi considerada a condição de menor de 14 anos.
Após os crimes, Amanda teria tentado tirar a própria vida utilizando gás de cozinha. Ela desmaiou e ficou inconsciente, sendo socorrida posteriormente. Durante o julgamento, a ré negou que os assassinatos tenham sido motivados por questões financeiras ou pela negativa de empréstimos. O processo tramita sob segredo de Justiça.