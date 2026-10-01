TRAGÉDIA FAMILIAR

Mulher que matou a própria mãe e a filha dentro do apartamento da família é condenada a 56 anos de prisão

Ré confessou as mortes durante o julgamento e afirmou que pensou em tirar a própria vida antes de cometer os crimes

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:56

Mulher que matou a própria mãe e a filha dentro do apartamento da família é condenada a 56 anos de prisão Crédito: Bel Ferraz / TJMG

Amanda Christina Souza Pinto foi condenada a 56 anos e oito meses de prisão pela morte da própria mãe e da filha, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada na quarta-feira (30) pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Além dos dois homicídios, a ré também foi condenada por tortura contra a filha adolescente. O juiz Marco Antônio Silva determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado e negou à mulher o direito de recorrer em liberdade.

Durante o julgamento, Amanda confessou os crimes e afirmou estar arrependida. Segundo seu relato, ela chegou a pensar em tirar a própria vida e teve a ideia de levar a mãe e a filha junto. O caso ocorreu em março de 2023, dentro do apartamento onde a família morava, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Amanda matou a mãe por asfixia e, posteriormente, matou a própria filha. A acusação apontou qualificadoras nos dois homicídios, incluindo meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e violência doméstica e familiar motivada pela condição do sexo feminino. No caso da adolescente, também foi considerada a condição de menor de 14 anos.