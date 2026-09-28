Mulher sofre queimaduras com óleo de fritura e é levada de helicóptero a hospital

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Mariana Rios
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:58
Uma mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico com óleo de fritura, no domingo (27), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A vítima teve lesões no rosto, no pescoço e no braço esquerdo, além de queimaduras nas vias aéreas e nas córneas.
Segundo o portal A Gazeta, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.
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Durante o voo, a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou uma intubação orotraqueal na paciente. Ela permaneceu estável durante todo o trajeto.
Ao chegar à unidade de saúde, a mulher foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), onde uma equipe multidisciplinar especializada já aguardava para dar continuidade ao atendimento.