INTUBADA

Mulher sofre queimaduras com óleo de fritura e é levada de helicóptero a hospital

Vítima de 43 anos teve lesões no rosto, pescoço, braço esquerdo, vias aéreas e nas córneas, em acidente doméstico no Espírito Santo

Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:58

Mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Uma mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico com óleo de fritura, no domingo (27), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A vítima teve lesões no rosto, no pescoço e no braço esquerdo, além de queimaduras nas vias aéreas e nas córneas.

Segundo o portal A Gazeta, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.

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Durante o voo, a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou uma intubação orotraqueal na paciente. Ela permaneceu estável durante todo o trajeto.