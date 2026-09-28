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Mulher sofre queimaduras com óleo de fritura e é levada de helicóptero a hospital

Vítima de 43 anos teve lesões no rosto, pescoço, braço esquerdo, vias aéreas e nas córneas, em acidente doméstico no Espírito Santo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:58

Mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico no Espírito Santo
Mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Uma mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras em um acidente doméstico com óleo de fritura, no domingo (27), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A vítima teve lesões no rosto, no pescoço e no braço esquerdo, além de queimaduras nas vias aéreas e nas córneas. 

Segundo o portal A Gazeta, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.

Panela com óleo quente: veja os riscos e como evitar queimaduras graves

Queimaduras provocadas por óleo quente podem ser graves e atingir camadas profundas da pele. Em casos mais severos, também podem comprometer as vias aéreas e os olhos por Shutterstock
Uma das principais recomendações é nunca jogar água sobre uma panela com óleo em chamas. O contato pode espalhar o óleo e aumentar o fogo por Shutterstock
Se o óleo pegar fogo, desligue o fogo, se for seguro fazer isso, e cubra a panela com uma tampa ou assadeira metálica. Nunca tente carregar a panela em chamas por Shutterstock
Para prevenir acidentes, mantenha cabos de panelas voltados para dentro do fogão e deixe crianças afastadas durante o preparo de alimentos com óleo quente por Shutterstock
O óleo de cozinha pode atingir temperaturas superiores a 180 °C durante a fritura. Quanto mais quente estiver, maior o risco de queimaduras graves e de o óleo entrar em combustão, por isso é importante nunca deixá-lo aquecendo sem supervisão por Shutterstock
Em caso de queimadura, não passe pasta de dente, manteiga ou outros produtos sobre a pele. Resfrie a área com água corrente e procure atendimento médico nas situações mais graves por Shutterstock
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Queimaduras provocadas por óleo quente podem ser graves e atingir camadas profundas da pele. Em casos mais severos, também podem comprometer as vias aéreas e os olhos por Shutterstock

Durante o voo, a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou uma intubação orotraqueal na paciente. Ela permaneceu estável durante todo o trajeto.

Ao chegar à unidade de saúde, a mulher foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), onde uma equipe multidisciplinar especializada já aguardava para dar continuidade ao atendimento.

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