JUSTIÇA

Mulher suspeita de caso entre vizinha e companheiro, ataca vítima com golpes de faca e é condenada a indenizá-la em R$ 16 mil

Agressão aconteceu após a acusada suspeitar de um relacionamento entre a vizinha e seu companheiro; vítima sofreu ferimentos graves e ficou afastada das atividades por mais de 30 dias

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15:28

Mulher suspeita de caso entre vizinha e companheiro, ataca vítima com golpes de faca e é condenada a indenizá-la em R$ 16 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma mulher que atacou a vizinha com socos, chutes e golpes de faca por ciúmes foi condenada a pagar R$ 16.210 de indenização por danos morais, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A agressão aconteceu em outubro de 2025, no Jardim Noroeste, e teria sido motivada pela suspeita de que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com o companheiro da acusada.

O caso foi julgado nesta terça-feira (17), durante sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande. A ré também recebeu pena de um ano de reclusão em regime aberto pelo crime de lesão corporal de natureza grave, conforme pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

De acordo com a denúncia, o ataque aconteceu em 2 de outubro do ano passado. A acusada teria agredido a vizinha com socos, chutes e golpes de faca, provocando ferimentos graves. A vítima conseguiu fugir, e a autora foi presa em flagrante.

Jurados reconhecem desistência voluntária

Inicialmente, a acusada havia sido pronunciada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em razão da motivação atribuída ao ataque. A decisão foi proferida em julho, levando o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Durante a sessão desta terça-feira (17), o Ministério Público reavaliou o elemento subjetivo da conduta e pediu a desclassificação da tentativa de homicídio para um crime que não fosse doloso contra a vida. A Promotoria também defendeu a aplicação da pena mínima de um ano de reclusão por lesão corporal grave.

O Conselho de Sentença acolheu a tese de desistência voluntária, situação em que a pessoa, mesmo podendo continuar a execução do crime, decide interromper voluntariamente os atos. Com a desclassificação, a competência para julgar a conduta passou aos cuidados do juiz responsável pelo caso. Na sentença, o magistrado fixou a pena em um ano de reclusão, em regime aberto, conforme solicitado pelo MPMS.

Vítima receberá 10 salários-mínimos

Além da condenação criminal, a ré deverá pagar à vítima uma indenização de 10 salários-mínimos, equivalente a R$ 16.210. O pedido de reparação por danos morais havia sido apresentado pelo Ministério Público desde o oferecimento da denúncia, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O órgão argumentou que a vítima sofreu transtornos psíquicos após a agressão. Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete destacou que os danos foram comprovados pelas lesões, que afastaram a mulher de suas atividades habituais por mais de 30 dias.