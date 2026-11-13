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Mulher tinha 26 anos de contribuição, continuou pagando o INSS e conseguiu se aposentar

Conselho da Previdência considerou os recolhimentos feitos durante a análise de um recurso; segurada precisava completar 28 anos para ter direito ao benefício

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:51

Meu INSS
Meu INSS Crédito: Foto: Agência Brasil

Uma mulher que ainda não tinha o tempo mínimo de contribuição para se aposentar conseguiu o benefício após continuar pagando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enquanto aguardava a análise de um recurso administrativo. A decisão foi tomada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), que reconheceu os novos recolhimentos e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O caso foi divulgado pelo portal Previdenciarista.

Quando fez o primeiro pedido, a segurada tinha 26 anos, 10 meses e 9 dias de contribuição. Como sua deficiência foi classificada como leve, ela precisava completar 28 anos de recolhimentos para ter direito à aposentadoria.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Durante a análise do recurso, a mulher não interrompeu os pagamentos à Previdência Social. Com as contribuições consideradas até outubro de 2026, o tempo total chegou a aproximadamente 28 anos e quatro meses, ultrapassando o período mínimo exigido.

O conselho reconheceu o direito ao benefício e estabeleceu 3 de outubro de 2026 como a nova Data de Entrada do Requerimento (DER). O procedimento utilizado é conhecido como reafirmação da DER e permite considerar uma data posterior à solicitação inicial quando o segurado completa os requisitos durante a tramitação do processo administrativo.

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência segue regras específicas da Lei Complementar nº 142/2013. O tempo mínimo varia conforme o grau da deficiência e o sexo do trabalhador. Para mulheres, são exigidos 20 anos de contribuição em casos de deficiência grave, 24 anos para moderada e 28 anos para leve. Para homens, os períodos são de 25, 29 e 33 anos, respectivamente.

Essa modalidade não exige idade mínima, mas é necessário cumprir a carência de 180 contribuições mensais e comprovar a condição de pessoa com deficiência nos períodos considerados para o benefício. A classificação do grau de deficiência é feita por avaliação médica e funcional.

A decisão não significa que qualquer trabalhador possa pedir a aposentadoria antes de cumprir os requisitos e ter o benefício garantido posteriormente. A possibilidade de considerar contribuições feitas durante o recurso depende da validade dos recolhimentos e do cumprimento das demais exigências previstas na legislação.

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