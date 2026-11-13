Mulher tinha 26 anos de contribuição, continuou pagando o INSS e conseguiu se aposentar

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Esther Morais
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:51
Uma mulher que ainda não tinha o tempo mínimo de contribuição para se aposentar conseguiu o benefício após continuar pagando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enquanto aguardava a análise de um recurso administrativo. A decisão foi tomada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), que reconheceu os novos recolhimentos e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O caso foi divulgado pelo portal Previdenciarista.
Quando fez o primeiro pedido, a segurada tinha 26 anos, 10 meses e 9 dias de contribuição. Como sua deficiência foi classificada como leve, ela precisava completar 28 anos de recolhimentos para ter direito à aposentadoria.
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Durante a análise do recurso, a mulher não interrompeu os pagamentos à Previdência Social. Com as contribuições consideradas até outubro de 2026, o tempo total chegou a aproximadamente 28 anos e quatro meses, ultrapassando o período mínimo exigido.
O conselho reconheceu o direito ao benefício e estabeleceu 3 de outubro de 2026 como a nova Data de Entrada do Requerimento (DER). O procedimento utilizado é conhecido como reafirmação da DER e permite considerar uma data posterior à solicitação inicial quando o segurado completa os requisitos durante a tramitação do processo administrativo.
A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência segue regras específicas da Lei Complementar nº 142/2013. O tempo mínimo varia conforme o grau da deficiência e o sexo do trabalhador. Para mulheres, são exigidos 20 anos de contribuição em casos de deficiência grave, 24 anos para moderada e 28 anos para leve. Para homens, os períodos são de 25, 29 e 33 anos, respectivamente.
Essa modalidade não exige idade mínima, mas é necessário cumprir a carência de 180 contribuições mensais e comprovar a condição de pessoa com deficiência nos períodos considerados para o benefício. A classificação do grau de deficiência é feita por avaliação médica e funcional.
A decisão não significa que qualquer trabalhador possa pedir a aposentadoria antes de cumprir os requisitos e ter o benefício garantido posteriormente. A possibilidade de considerar contribuições feitas durante o recurso depende da validade dos recolhimentos e do cumprimento das demais exigências previstas na legislação.